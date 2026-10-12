O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, fez um apelo à paz, ao diálogo e ao respeito às diferenças durante a homilia da missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, celebrada na manhã desta segunda-feira (12), no Santuário Nacional, em Aparecida.

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Diante dos devotos reunidos para a celebração da Padroeira do Brasil, o religioso afirmou que os ensinamentos de Jesus não podem ser usados para justificar o ódio contra quem pensa diferente.