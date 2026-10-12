A missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, às 9h desta segunda-feira (12), conta com a participação de diversos políticos.

Estão no Santuário Nacional de Aparecida o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que foi secretário do governo estadual. A mulher de Alckmin, Lu Alckmin, também participa da celebração.

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