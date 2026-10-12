Hoje é dia de revelar amor e devoção a Nossa Senhora Aparecida na Basílica Nacional, em Aparecida. Nesta segunda-feira (12), Dia da Padroeira do Brasil, milhares de fiéis se reúnem no Santuário Nacional para agradecer pelas bênçãos recebidas, renovar promessas e pedir proteção para suas famílias.
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Entre orações, lágrimas e gestos de fé, histórias de vida mostram a força de uma devoção que atravessa gerações e leva romeiros de diferentes partes do país à casa da Mãe Aparecida.
A celebração reúne pessoas que chegam à cidade movidas por sentimentos que vão além da tradição religiosa. Para alguns, a peregrinação é uma forma de agradecer pela saúde e pelas conquistas. Para outros, representa a oportunidade de encontrar conforto diante da saudade e das dificuldades da vida.
Sentimento é de acolhimento
Aos 70 anos, Maria do Socorro saiu de Maceió (AL) para agradecer e renovar a fé em Nossa Senhora Aparecida. Embora nem sempre consiga visitar o Santuário Nacional, ela acompanha as celebrações pela televisão quando está longe.
Em 2026, o retorno a Aparecida tem um significado especial. Diante da imagem da Padroeira, Maria encontra um espaço de acolhimento, esperança e tranquilidade.
“Nossa Senhora Aparecida é a mãe de todos os brasileiros. Ela nunca nos abandona”, afirmou.
A devota agradece pela própria vida e pela família e pede saúde para continuar voltando à cidade. A experiência de estar no Santuário, segundo ela, é marcada pela sensação de proximidade com a santa.
“É uma bênção estar aqui na casa da mãe. A gente se sente acolhida”, contou.
O sentimento expressado por Maria representa a experiência de muitos romeiros que chegam à Basílica Nacional em busca de paz, conforto espiritual e força para enfrentar os desafios cotidianos.
Romaria também é homenagem
A viagem a Aparecida tem um significado especial para Fátima Matilde Barroso, de 42 anos, de Belo Horizonte (MG). Neste ano, a peregrinação também é uma forma de homenagear o pai, que morreu recentemente e pretendia visitar o Santuário Nacional em 2026, como fazia habitualmente.
Sem a possibilidade de realizar a viagem ao lado dele, Fátima decidiu seguir o caminho para cumprir esse desejo de outra maneira: rezar pela alma do pai e recordar os familiares que já partiram.
Acompanhada do marido e dos dois filhos, ela participa de uma excursão e encontrou no Santuário um lugar para transformar a saudade em oração.
“Eu vim para rezar pela alma dele e de todos os familiares que já se foram”, contou.
Na Sala das Velas, a devota também pediu saúde e felicidade para a família. Em suas orações, incluiu ainda um desejo coletivo: a paz no Brasil.
“É uma sensação maravilhosa entrar nesse Santuário”, afirmou.
A história de Fátima mostra como a devoção a Nossa Senhora Aparecida também se torna uma maneira de preservar lembranças, homenagear pessoas queridas e encontrar conforto diante da perda.
De joelhos para agradecer
Aos 63 anos, o jardineiro Emerson de Souza, de Ribeirão Preto (SP), mantém o compromisso de visitar Aparecida todos os anos. Nesta segunda-feira, ele percorreu de joelhos a passarela do Santuário Nacional, em um gesto de fé e gratidão a Nossa Senhora Aparecida.
Mais do que cumprir uma promessa, Emerson vê a peregrinação como uma oportunidade de agradecer pela saúde e pela proteção que acredita receber da Padroeira ao longo do ano.
“Eu tenho muita fé na minha mãe, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou ninguém sem ela”, afirmou.
Após concluir o percurso, o romeiro destacou a importância de conseguir voltar ao Santuário com disposição para caminhar e demonstrar sua devoção. Para ele, estar diante da imagem da santa é motivo de celebração.
“Um homem de 63 anos descer essa passarela com bastante saúde e fé”, disse, emocionado.
A intenção é preservar a tradição enquanto tiver condições de viajar. “Estando com saúde, todo ano eu venho aqui”, afirmou.
Programação especial
A programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida movimenta o Santuário Nacional nesta segunda-feira (12). Entre os principais momentos da celebração estão a missa solene das 9h, a missa das crianças, a consagração solene e a procissão de encerramento.
A edição de 2026 também marca a primeira vez que dom Mário Antônio da Silva, de 59 anos, conduz as celebrações do Dia da Padroeira como arcebispo da Arquidiocese de Aparecida.
A festa reúne famílias, grupos de peregrinos e devotos que percorrem longas distâncias para participar das homenagens à santa. A movimentação reforça a importância de Aparecida como um dos principais destinos de peregrinação religiosa do país.
Cada peregrino traz uma experiência diferente, mas todos compartilham o desejo de demonstrar amor e devoção à Padroeira do Brasil. Neste 12 de outubro, a Basílica Nacional volta a ser o ponto de encontro de milhares de histórias que encontram na fé em Nossa Senhora Aparecida força para seguir em frente.