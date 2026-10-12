Hoje é dia de revelar amor e devoção a Nossa Senhora Aparecida na Basílica Nacional, em Aparecida. Nesta segunda-feira (12), Dia da Padroeira do Brasil, milhares de fiéis se reúnem no Santuário Nacional para agradecer pelas bênçãos recebidas, renovar promessas e pedir proteção para suas famílias.

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Entre orações, lágrimas e gestos de fé, histórias de vida mostram a força de uma devoção que atravessa gerações e leva romeiros de diferentes partes do país à casa da Mãe Aparecida.