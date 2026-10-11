A mulher suspeita de esfaquear a esteticista Luma Mariano Almeida, de 30 anos, em São José dos Campos, foi identificada, ouvida pela Polícia Civil e liberada neste domingo (11). Segundo a investigação, a suspeita, de 34 anos, confessou a autoria do crime, mas não foi presa porque não estava em situação de flagrante e não havia ordem judicial de prisão.

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O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José dos Campos como tentativa de homicídio.