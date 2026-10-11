O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões abrangidas pelos alertas de chuva forte emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo neste domingo (11), véspera de feriado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Até as 17h, foram enviados 22 avisos meteorológicos em todo o estado, diante do avanço de áreas de instabilidade com previsão de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo.
Os alertas foram distribuídos por SMS e pelo sistema Cell Broadcast, que envia mensagens diretamente aos celulares em áreas de risco. Entre os municípios citados estão Taubaté, São José dos Campos e Igaratá, além de cidades de outras regiões paulistas.
As chuvas e os ventos fortes provocaram quedas de árvores e postes, destelhamentos de casas, alagamentos e danos em vias públicas. Em Cruzeiro, no Vale Histórico, cerca de 50 residências foram afetadas, e uma pessoa ficou desalojada. O município recebeu apoio da Defesa Civil estadual e do Fundo Social de São Paulo.
Cruzeiro recebe ajuda humanitária
Os alagamentos atingiram ruas da região central de Cruzeiro. Além das casas afetadas, foram registradas duas quedas de árvores, uma delas de grande porte, que provocou a interdição parcial de uma via. Também houve danos no calçamento de ruas e queda do muro dos fundos de uma residência.
Para auxiliar as famílias atingidas, a Defesa Civil do Estado e o Fundo Social de São Paulo enviaram mais de 3 mil itens de ajuda humanitária neste domingo.
A remessa inclui 50 kits de higiene pessoal, 50 kits de limpeza, 50 kits dormitório, 50 cestas básicas e 672 garrafas de água mineral, que somam mais de mil litros.
Chuvas provocam estragos
Em Cesário Lange, foram registradas 71 quedas de árvores, três delas sobre veículos estacionados. Duas residências tiveram destelhamentos, e uma família de quatro pessoas precisou deixar a casa e foi acolhida por parentes.
Duas rodovias e algumas estradas rurais chegaram a ser bloqueadas, mas os trechos foram liberados. A chuva também interrompeu o fornecimento de energia elétrica em dez bairros. O serviço foi restabelecido em oito deles, enquanto os trabalhos continuavam nos outros dois. Não houve registro de vítimas.
Em Tambaú, houve quedas de árvores e de um poste, além do destelhamento de uma residência. Em Serra Azul, a chuva acompanhada de granizo provocou alagamento, danos em uma via pública e destelhamento de uma casa.
Já em Altinópolis, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica. Em Cravinhos, houve queda de árvore em via pública.
Em Franca, foram registradas as quedas de um muro, uma árvore e um outdoor, inicialmente na região central. Até o momento, não havia registro de vítimas nas ocorrências relatadas nesses municípios.
Áreas de risco
Diante da previsão de chuva forte, raios e ventos intensos, a Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados durante as tempestades.
Confira as principais orientações:
- Procure abrigo em locais fechados e seguros durante a ocorrência de raios.
- Não fique sob árvores, coberturas metálicas ou perto de postes e fiações elétricas.
- Mantenha distância de placas, andaimes, árvores e outras estruturas que possam cair com o vento.
- Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou trechos com correnteza, a pé ou de carro.
- Ao dirigir sob chuva forte, reduza a velocidade e aumente a distância do veículo à frente.
- Se a visibilidade estiver comprometida, procure um local seguro para parar, longe de árvores e da rede elétrica.
Como receber alertas da Defesa Civil
Para receber avisos da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199. As atualizações também são divulgadas nos canais oficiais do órgão, pelo perfil @defesacivilsp.
A recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e evitar deslocamentos por áreas sujeitas a alagamentos enquanto persistirem as condições de instabilidade.