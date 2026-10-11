O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões abrangidas pelos alertas de chuva forte emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo neste domingo (11), véspera de feriado.

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Até as 17h, foram enviados 22 avisos meteorológicos em todo o estado, diante do avanço de áreas de instabilidade com previsão de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo.