Um motociclista foi preso por embriaguez ao volante na tarde deste domingo (11), após sofrer uma queda no km 115 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no Vale do Paraíba. O teste do bafômetro apontou 0,87 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada às 14h27 por socorristas da concessionária responsável pela rodovia, que já atendiam à ocorrência no sentido decrescente da pista.