Um motociclista foi preso por embriaguez ao volante na tarde deste domingo (11), após sofrer uma queda no km 115 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no Vale do Paraíba. O teste do bafômetro apontou 0,87 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada às 14h27 por socorristas da concessionária responsável pela rodovia, que já atendiam à ocorrência no sentido decrescente da pista.
Ao chegar ao local, os policiais identificaram sinais de embriaguez no motociclista, como hálito etílico, olhos vermelhos e fala arrastada. Diante das suspeitas, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a presença de álcool acima do limite previsto para a configuração do crime de trânsito.
No Brasil, a concentração de 0,34 mg de álcool por litro de ar expirado já configura crime de trânsito, conforme os critérios legais aplicáveis ao teste do bafômetro. O resultado registrado em Taubaté foi de 0,87 mg/l.
Após a abordagem, o motociclista foi encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, onde foi registrado o flagrante por embriaguez ao volante.
O caso reforça o alerta sobre os riscos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas, uma conduta que compromete os reflexos e aumenta o risco de acidentes nas rodovias.