Uma comerciante conhecida como Luma Almeida foi esfaqueada na tarde de sexta-feira (9), em frente a uma escola no bairro Jardim Paraíso do Sol, na zona leste de São José dos Campos. O ataque ocorreu por volta das 17h45. A vítima sofreu ferimentos no rosto e nas costas e precisou passar por cirurgia.
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De acordo com informações preliminares, o estado de saúde da mulher é considerado grave. Luma é proprietária de um estúdio de bronzeamento e de serviços de cílios e sobrancelhas na região.
A suspeita de cometer o ataque teria sido foi identificada. A principal hipótese levantada inicialmente é de que a agressão tenha sido motivada por ciúmes, envolvendo o ex-marido da suspeita e um possível relacionamento dele com a vítima.
Após o ataque, a mulher teria fugido. Até o momento, as circunstâncias da agressão e a motivação do crime dependem de esclarecimentos oficiais das autoridades policiais.
Filhos teriam presenciado agressão
Relatos sobre o caso apontam que os dois filhos pequenos de Luma teriam presenciado o ataque.
Segundo um comentário publicado nas redes sociais, a namorada de um internauta passava pelo local no momento da agressão e teria levado Luma até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte.
O relato também menciona um ferimento próximo ao pescoço e uma intensa perda de sangue. Essas informações ainda dependem de confirmação oficial.
Após a divulgação do caso, amigos e conhecidos publicaram mensagens de apoio a Luma nas redes sociais. Os comentários desejam a recuperação da comerciante e manifestam preocupação com a gravidade dos ferimentos.
Entre as mensagens, internautas afirmaram estar em oração pela vítima e demonstraram esperança de que ela se recupere.
O caso aguarda esclarecimentos oficiais da polícia, que deverão confirmar a dinâmica da agressão, as circunstâncias da ocorrência e as medidas adotadas em relação à suspeita.