Uma comerciante conhecida como Luma Almeida foi esfaqueada na tarde de sexta-feira (9), em frente a uma escola no bairro Jardim Paraíso do Sol, na zona leste de São José dos Campos. O ataque ocorreu por volta das 17h45. A vítima sofreu ferimentos no rosto e nas costas e precisou passar por cirurgia.

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De acordo com informações preliminares, o estado de saúde da mulher é considerado grave. Luma é proprietária de um estúdio de bronzeamento e de serviços de cílios e sobrancelhas na região.