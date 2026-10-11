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VIOLÊNCIA

Comerciante é esfaqueada na zona leste de SJC; mulher é suspeita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Comerciante é conhecida como Luma Almeida
Comerciante é conhecida como Luma Almeida

Uma comerciante conhecida como Luma Almeida foi esfaqueada na tarde de sexta-feira (9), em frente a uma escola no bairro Jardim Paraíso do Sol, na zona leste de São José dos Campos. O ataque ocorreu por volta das 17h45. A vítima sofreu ferimentos no rosto e nas costas e precisou passar por cirurgia.

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De acordo com informações preliminares, o estado de saúde da mulher é considerado grave. Luma é proprietária de um estúdio de bronzeamento e de serviços de cílios e sobrancelhas na região.

A suspeita de cometer o ataque teria sido foi identificada. A principal hipótese levantada inicialmente é de que a agressão tenha sido motivada por ciúmes, envolvendo o ex-marido da suspeita e um possível relacionamento dele com a vítima.

Após o ataque, a mulher teria fugido. Até o momento, as circunstâncias da agressão e a motivação do crime dependem de esclarecimentos oficiais das autoridades policiais.

Filhos teriam presenciado agressão

Relatos sobre o caso apontam que os dois filhos pequenos de Luma teriam presenciado o ataque.

Segundo um comentário publicado nas redes sociais, a namorada de um internauta passava pelo local no momento da agressão e teria levado Luma até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte.

O relato também menciona um ferimento próximo ao pescoço e uma intensa perda de sangue. Essas informações ainda dependem de confirmação oficial.

Após a divulgação do caso, amigos e conhecidos publicaram mensagens de apoio a Luma nas redes sociais. Os comentários desejam a recuperação da comerciante e manifestam preocupação com a gravidade dos ferimentos.

Entre as mensagens, internautas afirmaram estar em oração pela vítima e demonstraram esperança de que ela se recupere.

O caso aguarda esclarecimentos oficiais da polícia, que deverão confirmar a dinâmica da agressão, as circunstâncias da ocorrência e as medidas adotadas em relação à suspeita.

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