11 de outubro de 2026
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SAÚDE

PRF faz mais de 10 atendimentos em socorro a romeiros na Dutra

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Atendimento a romeiro na Via Dutra
Atendimento a romeiro na Via Dutra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou o atendimento de emergência aos romeiros que seguem pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.

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Para ampliar a assistência durante o período de peregrinação, a corporação disponibilizou uma equipe especializada em atendimento pré-hospitalar (APH). Os profissionais atuam tanto no suporte aos policiais rodoviários federais mobilizados para a operação quanto no primeiro atendimento aos peregrinos que apresentam problemas de saúde ou sofrem lesões durante o trajeto.

Segundo a PRF, a equipe já realizou mais de dez atendimentos a romeiros ao longo da rodovia, incluindo casos de mal-estar e diferentes tipos de ferimentos.

O trabalho complementa a atuação das equipes de socorro da concessionária responsável pela administração da Via Dutra, ampliando a capacidade de resposta a ocorrências envolvendo os peregrinos.

A iniciativa busca garantir mais segurança aos fiéis que percorrem a rodovia a pé para chegar ao Santuário Nacional, especialmente durante o período de maior movimentação de romeiros em Aparecida.

Com o reforço no atendimento, a PRF também amplia o suporte aos agentes envolvidos na operação, com foco na prevenção de riscos e na preservação da vida.

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