A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou o atendimento de emergência aos romeiros que seguem pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.

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Para ampliar a assistência durante o período de peregrinação, a corporação disponibilizou uma equipe especializada em atendimento pré-hospitalar (APH). Os profissionais atuam tanto no suporte aos policiais rodoviários federais mobilizados para a operação quanto no primeiro atendimento aos peregrinos que apresentam problemas de saúde ou sofrem lesões durante o trajeto.