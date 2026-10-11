A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para chuva forte em Taubaté e municípios vizinhos, na tarde deste domingo (11).
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O aviso prevê a possibilidade de raios, ventos intensos e condições favoráveis à ocorrência de granizo. A orientação é que a população redobre os cuidados e procure abrigo seguro durante as tempestades.
O alerta indica risco de mudanças rápidas nas condições do tempo, com possibilidade de chuva intensa em curto período.
A combinação de precipitação, descargas elétricas e rajadas de vento pode provocar alagamentos, queda de árvores e outros transtornos.
Alerta para Taubaté
A mensagem enviada pela Defesa Civil destaca que as instabilidades não devem ficar restritas a Taubaté, podendo atingir também municípios próximos. Por isso, os moradores de outras cidades da região devem acompanhar os comunicados oficiais e ficar atentos à evolução das condições meteorológicas.
Durante a ocorrência de raios e ventos fortes, a recomendação é evitar áreas abertas e não se abrigar debaixo de árvores. Também é importante manter distância de postes e fios elétricos, especialmente se houver queda de estruturas.
Como se proteger
A Defesa Civil orienta que os moradores evitem atravessar ruas alagadas e não tentem passar por áreas com enxurradas. Motoristas devem redobrar a atenção em trechos com baixa visibilidade e acúmulo de água.
Em caso de granizo, procure abrigo em uma construção segura e fique longe de janelas. A população deve acompanhar os alertas oficiais para receber novas orientações sobre o risco de temporais em Taubaté e região.