A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para chuva forte em Taubaté e municípios vizinhos, na tarde deste domingo (11).

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O aviso prevê a possibilidade de raios, ventos intensos e condições favoráveis à ocorrência de granizo. A orientação é que a população redobre os cuidados e procure abrigo seguro durante as tempestades.