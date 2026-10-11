Uma multidão se reuniu na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (11), em um ato de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Diante dos manifestantes, Lula defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, cobrou a votação da proposta no Senado e voltou a criticar seu adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL).

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Durante o discurso, o presidente afirmou confiar na votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê mudanças na jornada de trabalho. A análise está marcada para quarta-feira (14), segundo o calendário anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.