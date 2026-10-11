O papa Leão 14 vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo no pulmão. O pontífice fez o anúncio aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus deste domingo (11), na Praça São Pedro, no Vaticano.

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Leão relatou que o nódulo “foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado”.