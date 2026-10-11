O papa Leão 14 vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo no pulmão. O pontífice fez o anúncio aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus deste domingo (11), na Praça São Pedro, no Vaticano.
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Leão relatou que o nódulo “foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado”.
“Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, afirmou.
Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana, no Hospital Policlínico Gemelli, na capital italiana. A expectativa é de que a internação pós-operatória dure cerca de uma semana.
O papa agradeceu aos fiéis que acompanhavam a oração pela “proximidade espiritual”. “Confio-me às suas orações! Bom domingo!”, concluiu o Papa.
Arcebispo de Aparecida
O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva pediu neste domingo (11) que os fiéis rezem pelo papa Leão 14 e por todos aqueles que esperam por cirurgia.
Em missa no Santuário Nacional de Aparecida, ele contou aos romeiros que o papa fez o anúncio sobre a da detecção de um nódulo em estágio inicial em seu pulmão. O pontífice será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.
"Quero convidar todos vocês para que rezemos uma Ave Maria pela saúde de todas as pessoas enfermas. Quem nos acompanha da sua casa, dos hospitais, rezar por aqueles que estão em tratamento de saúde prestes a fazer cirurgia", disse o arcebispo.
"Eu recordo que nesta manhã o papa Leão 14 anunciou que nos seus exames médicos foi descoberto um nódulo pulmão e que a indicação médica é que ele passe por um intervento cirúrgico. Vamos rezar por ele e por todos os enfermos e os aqueles que estão esperando por cirurgia.”