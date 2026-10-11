Um drone da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um utilitário azul trafegando pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, e colocando em risco a vida de um ciclista. A infração foi registrada na sexta-feira (9), durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram o veículo utilizando o acostamento para ultrapassar outros automóveis, passando próximo ao ciclista que seguia pelo trecho. Enquanto isso, os demais veículos trafegavam pelas faixas regulares da rodovia.