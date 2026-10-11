Um drone da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um utilitário azul trafegando pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, e colocando em risco a vida de um ciclista. A infração foi registrada na sexta-feira (9), durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.
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As imagens mostram o veículo utilizando o acostamento para ultrapassar outros automóveis, passando próximo ao ciclista que seguia pelo trecho. Enquanto isso, os demais veículos trafegavam pelas faixas regulares da rodovia.
A manobra irregular representa um risco à segurança viária, especialmente em um período de grande movimentação de romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.
PRF flagra mais de 2 mil imprudências
Desde o início da operação, a fiscalização aérea da PRF já registrou mais de 2 mil imprudências cometidas por motoristas. Além das ultrapassagens pelo acostamento, os drones permitem identificar condutores que utilizam o celular ao volante e ocupantes de veículos sem cinto de segurança.
O monitoramento aéreo complementa o trabalho das equipes em solo e amplia a capacidade de fiscalização em diferentes pontos da rodovia. A tecnologia também ajuda a identificar comportamentos que poderiam passar despercebidos durante o patrulhamento convencional.
A operação tem como objetivo reforçar a segurança nas estradas durante o período de peregrinação a Aparecida, quando o fluxo de veículos e de pedestres aumenta na região.
O acostamento não deve ser utilizado como faixa de circulação ou ultrapassagem. Além de colocar ciclistas e pedestres em perigo, a conduta irregular pode provocar acidentes graves.