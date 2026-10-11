11 de outubro de 2026
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Dutra: drone da PRF flagra utilitário colocando ciclista em risco

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Utilitário trafega pelo acostamento na Via Dutra
Utilitário trafega pelo acostamento na Via Dutra

Um drone da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um utilitário azul trafegando pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, e colocando em risco a vida de um ciclista. A infração foi registrada na sexta-feira (9), durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.

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As imagens mostram o veículo utilizando o acostamento para ultrapassar outros automóveis, passando próximo ao ciclista que seguia pelo trecho. Enquanto isso, os demais veículos trafegavam pelas faixas regulares da rodovia.

A manobra irregular representa um risco à segurança viária, especialmente em um período de grande movimentação de romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

PRF flagra mais de 2 mil imprudências

Desde o início da operação, a fiscalização aérea da PRF já registrou mais de 2 mil imprudências cometidas por motoristas. Além das ultrapassagens pelo acostamento, os drones permitem identificar condutores que utilizam o celular ao volante e ocupantes de veículos sem cinto de segurança.

O monitoramento aéreo complementa o trabalho das equipes em solo e amplia a capacidade de fiscalização em diferentes pontos da rodovia. A tecnologia também ajuda a identificar comportamentos que poderiam passar despercebidos durante o patrulhamento convencional.

A operação tem como objetivo reforçar a segurança nas estradas durante o período de peregrinação a Aparecida, quando o fluxo de veículos e de pedestres aumenta na região.

O acostamento não deve ser utilizado como faixa de circulação ou ultrapassagem. Além de colocar ciclistas e pedestres em perigo, a conduta irregular pode provocar acidentes graves.

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