O KC-390 Millennium, avião militar desenvolvido pela Embraer, será utilizado pela FAB (Força Aérea Brasileira) no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Duas aeronaves foram acionadas para reforçar as operações, com previsão de chegada à Base Aérea de Manaus no fim da tarde deste domingo (11).
Os aviões pertencem aos esquadrões Zeus, sediado na Base Aérea de Anápolis (GO), e Gordo, baseado no Galeão (RJ). Uma das aeronaves será responsável pelo transporte de materiais e equipamentos de apoio, enquanto a outra atuará diretamente no combate às chamas, utilizando um sistema especial de lançamento de água.
A mobilização foi determinada pelo Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), responsável pela coordenação das operações aéreas militares.
12 mil litros de água
Para combater os incêndios, o KC-390 utilizará o Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndios (MAFFS, na sigla em inglês). O equipamento permite lançar grandes volumes de água sobre as áreas atingidas pelo fogo, inclusive em terrenos de difícil acesso.
O sistema pode descarregar até 3.000 galões, o equivalente a aproximadamente 12 mil litros de água, em uma única operação de lançamento. Dependendo das condições e da estratégia adotada, também é possível utilizar retardante de fogo para ajudar a conter o avanço das chamas.
A água é projetada por um tubo instalado na parte traseira esquerda da aeronave. A operação exige precisão, já que o avião precisa voar em baixa altitude e velocidade, muitas vezes sob temperaturas elevadas.
Sistema pode ser instalado rapidamente
Uma das vantagens do MAFFS é a possibilidade de instalação e remoção rápida no compartimento de carga do KC-390. O equipamento utiliza a energia elétrica da própria aeronave para funcionar, facilitando sua preparação para missões de emergência.
O sistema também permite transportar grandes volumes de água ou retardante de fogo, ampliando a capacidade de resposta em áreas afetadas por incêndios florestais.
No solo, a estrutura de apoio utilizada para reabastecer a aeronave conta com um reservatório com capacidade para 22 mil litros de água.
A mobilização dos dois KC-390 amplia os recursos disponíveis para as equipes que atuam no enfrentamento dos incêndios no Amazonas, especialmente nas regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins.