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MISSÃO NA AMAZÔNIA

Embraer KC-390 é acionado para combater incêndios no Amazonas

Por Da redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 2 min
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FAB/Muller Marin
Embraer KC-390 Millennium da FAB no combate aos incêndios florestais
Embraer KC-390 Millennium da FAB no combate aos incêndios florestais

O KC-390 Millennium, avião militar desenvolvido pela Embraer, será utilizado pela FAB (Força Aérea Brasileira) no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas.

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Duas aeronaves foram acionadas para reforçar as operações, com previsão de chegada à Base Aérea de Manaus no fim da tarde deste domingo (11).

Os aviões pertencem aos esquadrões Zeus, sediado na Base Aérea de Anápolis (GO), e Gordo, baseado no Galeão (RJ). Uma das aeronaves será responsável pelo transporte de materiais e equipamentos de apoio, enquanto a outra atuará diretamente no combate às chamas, utilizando um sistema especial de lançamento de água.

A mobilização foi determinada pelo Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), responsável pela coordenação das operações aéreas militares.

12 mil litros de água

Para combater os incêndios, o KC-390 utilizará o Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndios (MAFFS, na sigla em inglês). O equipamento permite lançar grandes volumes de água sobre as áreas atingidas pelo fogo, inclusive em terrenos de difícil acesso.

O sistema pode descarregar até 3.000 galões, o equivalente a aproximadamente 12 mil litros de água, em uma única operação de lançamento. Dependendo das condições e da estratégia adotada, também é possível utilizar retardante de fogo para ajudar a conter o avanço das chamas.

A água é projetada por um tubo instalado na parte traseira esquerda da aeronave. A operação exige precisão, já que o avião precisa voar em baixa altitude e velocidade, muitas vezes sob temperaturas elevadas.

Sistema pode ser instalado rapidamente

Uma das vantagens do MAFFS é a possibilidade de instalação e remoção rápida no compartimento de carga do KC-390. O equipamento utiliza a energia elétrica da própria aeronave para funcionar, facilitando sua preparação para missões de emergência.

O sistema também permite transportar grandes volumes de água ou retardante de fogo, ampliando a capacidade de resposta em áreas afetadas por incêndios florestais.

No solo, a estrutura de apoio utilizada para reabastecer a aeronave conta com um reservatório com capacidade para 22 mil litros de água.

A mobilização dos dois KC-390 amplia os recursos disponíveis para as equipes que atuam no enfrentamento dos incêndios no Amazonas, especialmente nas regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins.

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