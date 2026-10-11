O KC-390 Millennium, avião militar desenvolvido pela Embraer, será utilizado pela FAB (Força Aérea Brasileira) no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas.

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Duas aeronaves foram acionadas para reforçar as operações, com previsão de chegada à Base Aérea de Manaus no fim da tarde deste domingo (11).