Cerca de 50 residências foram atingidas por alagamentos após fortes chuvas em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Para ajudar as famílias afetadas, a Defesa Civil do Estado e o Fundo Social de São Paulo enviam, neste domingo (11), mais de 3 mil itens de assistência humanitária ao município.
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Apesar dos transtornos, não há registro de pessoas desabrigadas. Além dos alagamentos na região central, as chuvas provocaram quedas de árvores, danos no calçamento de vias públicas e a queda do muro dos fundos de uma residência.
A ajuda humanitária reúne produtos de higiene, limpeza, alimentação e itens para auxiliar as famílias na recuperação após os estragos causados pela chuva.
O envio inclui 50 kits de higiene pessoal, 50 kits de limpeza, 50 kits dormitório, 50 cestas básicas e 672 garrafas de água mineral, que somam mais de mil litros.
A iniciativa busca reforçar o atendimento aos moradores afetados e garantir acesso a itens essenciais neste período.
Defesa Civil monitora a situação
A Defesa Civil estadual segue acompanhando a situação em conjunto com a administração municipal. O monitoramento considera a evolução das condições nas áreas atingidas e as necessidades da população.
O órgão orienta os moradores a ficarem atentos aos alertas meteorológicos e a acionarem os serviços de emergência em caso de risco.
Como acionar a Defesa Civil
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Para receber alertas de risco por SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O serviço é gratuito.
A orientação é evitar áreas alagadas e locais com risco de deslizamentos ou queda de árvores durante períodos de chuva intensa.