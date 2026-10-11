Cerca de 50 residências foram atingidas por alagamentos após fortes chuvas em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Para ajudar as famílias afetadas, a Defesa Civil do Estado e o Fundo Social de São Paulo enviam, neste domingo (11), mais de 3 mil itens de assistência humanitária ao município.

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Apesar dos transtornos, não há registro de pessoas desabrigadas. Além dos alagamentos na região central, as chuvas provocaram quedas de árvores, danos no calçamento de vias públicas e a queda do muro dos fundos de uma residência.