Um enxame de abelhas se concentrou em uma cruz transportada por um romeiro no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, na tarde deste domingo (11).
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A ocorrência foi registrada por volta das 13h e mobilizou equipes de bombeiros do próprio templo, que isolaram a área para garantir a segurança dos visitantes.
Até a última atualização, não havia confirmação de pessoas feridas ou atingidas por picadas. Também não foram divulgadas informações sobre a retirada do enxame e o desfecho do atendimento.
O romeiro transportava uma cruz equipada com rodas quando os insetos se concentraram na estrutura. A situação chamou a atenção de pessoas que estavam nas dependências do Santuário, que recebe milhares de fiéis durante a Festa da Padroeira.
Os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência e impedir a aproximação de visitantes. Não houve informação sobre a necessidade de encaminhamento hospitalar do peregrino.
Festa da Padroeira
A ocorrência aconteceu na véspera do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), quando o Santuário Nacional espera receber um grande número de devotos.
A programação da Festa da Padroeira começou em 3 de outubro e termina nesta segunda-feira, com missas e outras celebrações religiosas. A estimativa para o período é de mais de 500 mil visitantes.
Em 2025, 494.689 pessoas passaram pelo Santuário durante o período da festa. Somente no dia 12 de outubro, a Basílica recebeu 152.161 devotos.
O aumento no fluxo de peregrinos mobiliza equipes de segurança e atendimento, tanto dentro do Santuário quanto nas rodovias e nos caminhos utilizados pelos romeiros para chegar à cidade.
Segurança dos peregrinos
A movimentação de fiéis também exige atenção das equipes de emergência diante de ocorrências que possam colocar os visitantes em risco.
Na rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal mantém uma operação especial durante o período da Festa da Padroeira, com reforço na fiscalização e monitoramento do fluxo de peregrinos.
No caso do enxame, a área próxima à cruz foi isolada pelos bombeiros do Santuário. Até a última atualização, não havia informações confirmadas sobre a origem das abelhas ou o encerramento do atendimento.