Um enxame de abelhas se concentrou em uma cruz transportada por um romeiro no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, na tarde deste domingo (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 13h e mobilizou equipes de bombeiros do próprio templo, que isolaram a área para garantir a segurança dos visitantes.