O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 486 vagas de emprego a partir desta terça-feira (13), em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a candidatos com ou sem experiência profissional.

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O atendimento será retomado após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).