O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 486 vagas de emprego a partir desta terça-feira (13), em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a candidatos com ou sem experiência profissional.
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O atendimento será retomado após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).
A área de telemarketing concentra o maior número de oportunidades, com 200 vagas, sendo 50 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também há oportunidades para montador instalador de acessórios (50 vagas), atendente de lanchonete (31), instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas (30) e auxiliar de limpeza (19).
Outras funções com vagas disponíveis são auxiliar de linha de produção (15), ajudante de montagem e fotolito (15) e cuidador de idosos (15).
A lista completa de oportunidades, com os requisitos exigidos para cada função, está disponível no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos (acesse aqui).
Como se candidatar às vagas
O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, na região central de São José dos Campos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços oferecidos pelo posto são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
A relação de vagas é atualizada diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Por isso, a recomendação é consultar a lista antes de comparecer ao local e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos da oportunidade desejada.
Os candidatos que se enquadram nas exigências devem levar documento de identificação e carteira de trabalho, física ou digital. Também é recomendável apresentar um currículo atualizado, se disponível.