O empate por 1 a 1 contra o União São João, no jogo de ida da final da Copa Paulista, foi avaliado de forma positiva pela diretoria do São José. Após o apito final na manhã deste domingo (11), no Estádio Dr. Hermínio Ometto, o dono da SAF da Águia do Vale, Oscar Constantino, destacou que o resultado deixa o cenário aberto e transferiu a responsabilidade decisiva para o Martins Pereira, onde espera contar com lotação máxima de 11 mil torcedores.

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Analisando a partida no interior paulista, o dirigente apontou o desgaste provocado pelas condições climáticas e pelo estado do gramado como fatores determinantes para o ritmo da etapa final.