O empate por 1 a 1 contra o União São João, no jogo de ida da final da Copa Paulista, foi avaliado de forma positiva pela diretoria do São José. Após o apito final na manhã deste domingo (11), no Estádio Dr. Hermínio Ometto, o dono da SAF da Águia do Vale, Oscar Constantino, destacou que o resultado deixa o cenário aberto e transferiu a responsabilidade decisiva para o Martins Pereira, onde espera contar com lotação máxima de 11 mil torcedores.
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Analisando a partida no interior paulista, o dirigente apontou o desgaste provocado pelas condições climáticas e pelo estado do gramado como fatores determinantes para o ritmo da etapa final.
"A gente queria sempre é ganhar, né? Jogador quer ganhar sempre. Poderia ter sido pior, porque eles também tiveram chances, né? No segundo tempo, parece que os dois times deram uma desacelerada, o calor, a grama também, segura um pouco a bola, o jogo é um pouco mais lento. Aliás, a gente conversava isso antes do jogo, né? Que o gramado aqui prende mais, né? Faz parte"
Com o placar em igualdade, quem vencer o confronto da volta garante o título e o direito de escolher entre a vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027. Diante desse cenário, Oscar convocou a torcida joseense para fazer a diferença no estádio municipal no próximo sábado (17).
"Então vamos levar para o Martins Pereira, fazer o nosso papel ali, o empate é muito bom, né? Leva o resultado para o Martins Pereira. Agora a gente vai jogar com o nosso torcedor que comparece, né? A lotação máxima vai ser de 11 mil torcedores. Então, se Deus quiser, vai ser uma festa. Se Deus quiser, nós vamos ser campeão dentro da nossa casa, junto com os nossos torcedores"
O dirigente também relembrou o histórico recente do clube em decisões para ressaltar o valor de poder comemorar com a presença do público nas arquibancadas.
"Tudo o que a gente mais queria, né? Ser campeão em casa, com a presença do público, né? Porque em 2020 não teve... ser campeão e não teve público. E agora a gente tem essa possibilidade de ter o torcedor lá, que com certeza vai ocupar os 11 mil lugares disponíveis. Esperamos aí a presença dos nossos torcedores, né? Porque vai ser muito bom, né? Comemorar junto com os torcedores essa vitória. É, duas vezes nós fomos vices, campeões lá, então agora tá na hora"
O duelo decisivo entre São José e União São João acontece no próximo sábado, dia 17 de outubro, às 18h, no Estádio Martins Pereira. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, o campeão da Copa Paulista será conhecido nas cobranças de pênaltis.