O Governo de São Paulo enviou, neste domingo (11), uma força-tarefa para reforçar o combate aos incêndios florestais no Amazonas. A operação reúne 30 profissionais do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de 11 mil litros de retardante de incêndio, drones, cisternas e equipamentos para atuar em áreas de difícil acesso.

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Os materiais embarcaram às 11h no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Os agentes seguiram para Manaus, onde devem trabalhar em conjunto com as equipes locais para conter o avanço das chamas e proteger áreas ameaçadas pelo fogo.