Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após atropelar três romeiros na madrugada deste domingo (11), no km 112, em Taubaté, no Vale do Paraíba.

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O acidente ocorreu por volta das 4h10, em meio à movimentação de peregrinos que caminhavam pela região em direção a Aparecida.