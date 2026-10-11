Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após atropelar três romeiros na madrugada deste domingo (11), no km 112, em Taubaté, no Vale do Paraíba.
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O acidente ocorreu por volta das 4h10, em meio à movimentação de peregrinos que caminhavam pela região em direção a Aparecida.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor dirigia um Volkswagen Gol quando entrou em um recuo de ponto de ônibus e atingiu as três vítimas, que estavam fora da faixa de rolamento. Os romeiros usavam coletes refletivos, e havia grande fluxo de pessoas caminhando pelo acostamento.
Consumo de álcool
Durante o atendimento da ocorrência, o motorista se recusou inicialmente a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido cerveja. Os policiais também encontraram no veículo uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida e um copo com bebida (foto acima).
Encaminhado à Delegacia de Polícia, o condutor concordou em realizar o teste do etilômetro. O resultado apontou 0,66 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza crime de trânsito.
Após analisar as evidências, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo.
Vítimas receberam alta
Duas das três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté. Após atendimento médico, ambas receberam alta.
A terceira pessoa sofreu lesões aparentemente leves na mão. A gravidade dos ferimentos será apurada por meio de exame de corpo de delito.
A PRF encaminhou o motorista à Polícia Judiciária e apresentou os elementos que fundamentaram a prisão em flagrante.