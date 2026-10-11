O adolescente Yudi Miler, 16 anos, está desaparecido desde sábado (10), após sair de casa, no bairro Vila Rica, em Lorena, e seguir para Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. A família busca informações sobre o paradeiro do jovem, que não retornou para casa nem manteve contato com os parentes.
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Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Lorena neste domingo (11), Yudi saiu da residência por volta das 11h de sábado, acompanhado de um amigo identificado como Rayan. Os dois foram para Cachoeira Paulista, onde o adolescente pretendia ficar na casa de outro amigo.
De acordo com o relato registrado pela tia do jovem, Rayan voltou para Lorena no mesmo dia e informou que Yudi havia permanecido em Cachoeira Paulista. Desde então, a família não conseguiu mais notícias sobre o adolescente.
A parente informou à polícia que procurou o jovem em diversos locais, mas não conseguiu encontrá-lo. Segundo ela, Yudi não costuma sair sem avisar os familiares sobre seu paradeiro.
Características do adolescente desaparecido
No momento em que saiu de casa, Yudi vestia uma camiseta preta. Conforme o boletim de ocorrência, ele tem tatuagens com o nome “Tamiris” no pescoço e no antebraço, além do desenho de uma cruz no dorso de uma das mãos.
Ainda segundo o registro policial, o adolescente saiu de casa sem aparelho celular, o que dificulta o contato direto com ele.
A Polícia Civil registrou o desaparecimento e encaminhou a ocorrência para a unidade responsável pela área dos fatos.
Como ajudar a encontrar Yudi
A família pede que moradores de Lorena, Cachoeira Paulista e cidades próximas compartilhem as informações para ampliar as chances de localizar o adolescente.
Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Yudi deve entrar em contato com as autoridades policiais ou com a família.
Qualquer informação pode ser importante para esclarecer o paradeiro do jovem e ajudar no reencontro com os familiares. Para preservar a segurança do adolescente, recomenda-se encaminhar informações diretamente às autoridades, evitando divulgar dados pessoais ou informações não confirmadas nas redes sociais.