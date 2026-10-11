O adolescente Yudi Miler, 16 anos, está desaparecido desde sábado (10), após sair de casa, no bairro Vila Rica, em Lorena, e seguir para Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. A família busca informações sobre o paradeiro do jovem, que não retornou para casa nem manteve contato com os parentes.

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Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Lorena neste domingo (11), Yudi saiu da residência por volta das 11h de sábado, acompanhado de um amigo identificado como Rayan. Os dois foram para Cachoeira Paulista, onde o adolescente pretendia ficar na casa de outro amigo.