Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na noite de sábado (10), em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, o carro havia sido roubado e apresentava sinais de adulteração na numeração do motor.

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A abordagem ocorreu após policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberem informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre um veículo suspeito. As equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel na região do bairro Santa Cruz.