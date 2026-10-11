Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na noite de sábado (10), em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, o carro havia sido roubado e apresentava sinais de adulteração na numeração do motor.
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A abordagem ocorreu após policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberem informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre um veículo suspeito. As equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel na região do bairro Santa Cruz.
De acordo com a PM, o motorista inicialmente desobedeceu à ordem de parada, mas estacionou em uma via próxima, onde foi abordado pelos policiais.
Durante a conversa, o homem afirmou ter comprado o veículo no dia anterior, por meio de um anúncio em uma plataforma de vendas na internet. Segundo o relato, ele pagou R$ 10 mil pelo automóvel, valor abaixo do praticado no mercado.
Diante das circunstâncias, os policiais realizaram uma vistoria detalhada e identificaram sinais de adulteração na numeração do motor. A equipe conseguiu recuperar os dados originais do veículo e constatou que o automóvel era produto de roubo.
O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.