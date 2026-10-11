Duas pessoas ficaram levemente feridas após um contêiner se soltar de uma carreta e tombar sobre um automóvel na manhã deste domingo (11), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 22 da rodovia, no trecho que passa pelo município. Com o impacto, o contêiner atingiu o carro.