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ACIDENTE NA DUTRA

Dois ficam feridos após contêiner tombar sobre carro no Vale

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Imagens do acidente na Via Dutra, em Lavrinhas
Imagens do acidente na Via Dutra, em Lavrinhas

Duas pessoas ficaram levemente feridas após um contêiner se soltar de uma carreta e tombar sobre um automóvel na manhã deste domingo (11), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

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O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 22 da rodovia, no trecho que passa pelo município. Com o impacto, o contêiner atingiu o carro.

Segundo as informações divulgadas, os veículos envolvidos foram retirados da pista após a ocorrência. Até o momento, não há registro de lentidão no trecho, conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As circunstâncias que levaram o contêiner a se soltar da carreta ainda não foram informadas.

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