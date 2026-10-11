Um homem foi preso na noite de sábado (10), suspeito de tentativa de homicídio no bairro São Sebastião, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, ele efetuou disparos de arma de fogo contra outro homem após uma discussão, mas não o atingiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo telefone 190 para atender à ocorrência de tiros no bairro.