Um homem foi preso na noite de sábado (10), suspeito de tentativa de homicídio no bairro São Sebastião, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, ele efetuou disparos de arma de fogo contra outro homem após uma discussão, mas não o atingiu.
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Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo telefone 190 para atender à ocorrência de tiros no bairro.
Ao chegarem ao local, os agentes receberam informações de moradores sobre a discussão e os disparos. Na sequência, foram até a residência do suspeito.
De acordo com a Polícia Militar, o homem confessou ter efetuado disparos para o alto e afirmou que havia jogado a arma utilizada em um rio.
Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o armamento, mas não tiveram sucesso.
A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Guaratinguetá. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.