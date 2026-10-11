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PRISÃO

Homem é preso após tentativa de homicídio em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso na noite de sábado (10), suspeito de tentativa de homicídio no bairro São Sebastião, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, ele efetuou disparos de arma de fogo contra outro homem após uma discussão, mas não o atingiu.

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Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo telefone 190 para atender à ocorrência de tiros no bairro.

Ao chegarem ao local, os agentes receberam informações de moradores sobre a discussão e os disparos. Na sequência, foram até a residência do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, o homem confessou ter efetuado disparos para o alto e afirmou que havia jogado a arma utilizada em um rio.

Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o armamento, mas não tiveram sucesso.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Guaratinguetá. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

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