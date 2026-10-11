Gregory Larsen Reyer, de 35 anos, foi identificado como o homem que morreu após o naufrágio da embarcação Shot, na tarde de sexta-feira (9), em Ilhabela, no Litoral Norte.
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O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi. Gregory desapareceu no mar e foi localizado sem vida pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Três pessoas estavam a bordo da embarcação no momento do acidente. Segundo informações do GBMar e o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o proprietário do barco e uma mulher foram socorridos com vida, enquanto Gregory desapareceu durante as buscas iniciais.
Buscas localizaram corpo no mar
Durante o atendimento à ocorrência, os bombeiros encontraram a embarcação naufragada e outro barco que prestava apoio aos trabalhos de resgate.
Na sequência, a equipe localizou Gregory boiando nas águas da região, já com sinais compatíveis com morte por afogamento. O corpo foi levado até o ponto de desembarque da balsa de Ilhabela, onde ficou sob os cuidados das equipes policiais.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi encaminhada à Praia de Castelhanos sem lesões aparentes. Já o proprietário permaneceu no local e tentou retirar a embarcação do mar com a ajuda de outros pescadores.
Polícia Civil investiga o caso
A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e encontro de cadáver. O boletim informa que, até o momento do registro, não havia informações sobre as circunstâncias que provocaram o naufrágio nem indícios de eventual prática criminosa.
As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Não há confirmação oficial sobre eventual relação com as condições do mar, o clima, uma falha mecânica ou outro fator.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ilhabela e encaminhado para análise do delegado titular.