Gregory Larsen Reyer, de 35 anos, foi identificado como o homem que morreu após o naufrágio da embarcação Shot, na tarde de sexta-feira (9), em Ilhabela, no Litoral Norte.

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O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi. Gregory desapareceu no mar e foi localizado sem vida pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).