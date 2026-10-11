Um incêndio atingiu um apartamento no 11º andar de um prédio no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, na madrugada deste domingo (11). Duas pessoas foram socorridas com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h20. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram bastante fogo no apartamento, com risco de as chamas se espalharem para outros imóveis e andares do edifício.