Um incêndio atingiu um apartamento no 11º andar de um prédio no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, na madrugada deste domingo (11). Duas pessoas foram socorridas com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h20. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram bastante fogo no apartamento, com risco de as chamas se espalharem para outros imóveis e andares do edifício.
Os bombeiros localizaram rapidamente o foco do incêndio e conseguiram extinguir as chamas. Após o trabalho das equipes, o local foi deixado em segurança, sob os cuidados da Polícia Militar.
As vítimas são a proprietária do apartamento, uma mulher de 45 anos, e um homem de 36 anos, que sofreu uma lesão durante a evacuação do prédio. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do socorro.
Segundo relatos da proprietária aos socorristas, ela teria ateado fogo em um tapete da sala. Ainda conforme as informações repassadas, a mulher faz uso de medicamentos controlados.
Ela foi encaminhada para atendimento médico, acompanhada por uma escolta da Polícia Militar. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão sofrida pelo homem nem sobre eventuais danos a outros apartamentos.