O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões paulistas com registro de chuva nas últimas 24 horas e previsão de novas pancadas neste domingo (11). Cruzeiro acumulou 74 milímetros de precipitação, o maior volume entre as cidades da região incluídas no levantamento divulgado às 6h30.

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A previsão para este domingo indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em diferentes áreas do estado de São Paulo. As precipitações podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.