O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões paulistas com registro de chuva nas últimas 24 horas e previsão de novas pancadas neste domingo (11). Cruzeiro acumulou 74 milímetros de precipitação, o maior volume entre as cidades da região incluídas no levantamento divulgado às 6h30.
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A previsão para este domingo indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em diferentes áreas do estado de São Paulo. As precipitações podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.
A mudança nas condições do tempo está associada à atuação de um cavado meteorológico e à aproximação de um sistema frontal. Nas regiões próximas à divisa com o Paraná, a chuva pode ocorrer desde o início do dia. Nas demais áreas paulistas, a tendência é de pancadas a partir da tarde.
Cruzeiro registra 74 mm de chuva
Além de Cruzeiro, outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram acumulados de chuva nas 24 horas anteriores à medição realizada neste domingo.
Confira os volumes registrados:
- Cruzeiro (Centro): 74 mm;
- São José do Barreiro (Delegacia de Polícia Civil): 36 mm;
- Caraguatatuba (Jardim Casa Branca 2): 24 mm;
- Queluz (Centro): 23 mm;
- Monteiro Lobato (Centro): 19 mm;
- São José dos Campos (Altos Vila Paiva): 14 mm.
Os dados foram coletados às 6h30 deste domingo (11) e correspondem ao acumulado das 24 horas anteriores.
Temperaturas ficam mais amenas
Apesar da previsão de chuva, o sol ainda deve aparecer entre nuvens durante a tarde. Nas regiões da faixa leste paulista, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas máximas devem variar entre 24°C e 27°C.
Nas demais regiões do estado de São Paulo, os termômetros podem marcar entre 28°C e 33°C.
A previsão indica, portanto, um domingo de maior nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia, especialmente a partir da tarde na maior parte do território paulista.