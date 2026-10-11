A forte chuva que atingiu Cruzeiro, no Vale do Paraíba, neste sábado (10), provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, queda de árvores e prejuízos para moradores e comerciantes. O município registrou 74 milímetros de chuva em 24 horas, segundo levantamento coletado às 6h30 deste domingo (11), o maior acumulado do estado de São Paulo no período.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os locais afetados estão o bairro Jardim Europa, a avenida Luiz Bittencourt, no Itagaçaba, e a região em frente ao Hospital Regional de Cruzeiro. A força da água também provocou o transbordamento do Rio do Olavo, levando a Defesa Civil a interditar as vias laterais do curso d'água para evitar acidentes.
As ocorrências mobilizaram equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros setores da administração municipal. A orientação é que os moradores redobrem a atenção ao circular pela cidade e evitem áreas alagadas ou trechos considerados de risco.
De acordo com a Prefeitura de Cruzeiro, o município registrou 70 milímetros de chuva em seis horas, sendo 44 milímetros em apenas uma hora, conforme dados da Defesa Civil.
A administração municipal informou que as equipes permaneceram nas ruas para atender às ocorrências de alagamentos e quedas de árvores. Os trabalhos também incluem o monitoramento das áreas atingidas e o apoio às famílias afetadas.
Comerciantes mostram prejuízos
A chuva também atingiu estabelecimentos comerciais de Cruzeiro. A empresária Andreza Sombrancelhas publicou um vídeo mostrando o momento em que a água invadiu seu estabelecimento. Nas imagens, ela aparece emocionada ao mostrar os estragos provocados pela inundação e relata ter perdido tudo.
Outro comércio atingido foi o Açaí do Bom. Em um vídeo divulgado pelos proprietários, é possível ver os efeitos da entrada da água no estabelecimento. Apesar dos prejuízos e do trabalho de limpeza, os comerciantes relataram que os clientes começaram a retornar ao local após a organização do espaço.
Os relatos mostram os impactos do temporal sobre pequenos negócios, que precisam lidar com os danos materiais e os esforços para retomar as atividades.
Prefeitura mantém equipes mobilizadas
Em nota oficial, a Prefeitura de Cruzeiro informou que as equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, do Trânsito e das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Obras e Serviços Públicos atuam de forma integrada para atender à população.
Segundo a administração municipal, os trabalhos continuariam neste domingo (11), com ações de recuperação das áreas afetadas e assistência às famílias atingidas. Entre as medidas previstas está o fornecimento de materiais de limpeza, conforme a necessidade identificada durante os atendimentos.
A prefeitura informou ainda que segue monitorando a situação e orienta a população a procurar os serviços de emergência em caso de necessidade.