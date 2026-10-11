A forte chuva que atingiu Cruzeiro, no Vale do Paraíba, neste sábado (10), provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, queda de árvores e prejuízos para moradores e comerciantes. O município registrou 74 milímetros de chuva em 24 horas, segundo levantamento coletado às 6h30 deste domingo (11), o maior acumulado do estado de São Paulo no período.

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Entre os locais afetados estão o bairro Jardim Europa, a avenida Luiz Bittencourt, no Itagaçaba, e a região em frente ao Hospital Regional de Cruzeiro. A força da água também provocou o transbordamento do Rio do Olavo, levando a Defesa Civil a interditar as vias laterais do curso d'água para evitar acidentes.