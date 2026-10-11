Um contêiner se soltou de uma carreta e tombou sobre um automóvel na manhã deste domingo (11), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.
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O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 22 da rodovia. Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao hospital.
Após o acidente, os veículos foram retirados da pista. Não há informações sobre as circunstâncias que levaram o contêiner a se soltar da carreta.