11 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DOIS FERIDOS LEVES

Contêiner se solta de carreta e cai sobre carro na Dutra, no Vale

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba (imagem ilustrativa)
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba (imagem ilustrativa)

Um contêiner se soltou de uma carreta e tombou sobre um automóvel na manhã deste domingo (11), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 22 da rodovia. Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Após o acidente, os veículos foram retirados da pista. Não há informações sobre as circunstâncias que levaram o contêiner a se soltar da carreta.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários