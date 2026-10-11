Uma carreta provocou a interdição total da pista da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na altura do km 17+900, em Lavrinhas, na noite deste sábado (10).
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O acidente ocorreu por volta das 18h, quando o veículo fez um movimento conhecido como “dar L” e bateu a cabine contra a defensa metálica da rodovia.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta, de cor branca, ficou atravessada na pista, impedindo completamente a passagem dos veículos.
O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre a unidade de saúde para a qual ele foi levado.
A pista foi totalmente liberada às 21h50, cerca de três horas e 50 minutos após o registro da ocorrência.