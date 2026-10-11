Uma carreta provocou a interdição total da pista da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na altura do km 17+900, em Lavrinhas, na noite deste sábado (10).

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O acidente ocorreu por volta das 18h, quando o veículo fez um movimento conhecido como “dar L” e bateu a cabine contra a defensa metálica da rodovia.