A Marinha do Brasil emitiu uma nota oficial alertando para a ocorrência de nevoeiros esparsos que atingem a faixa litorânea do país, afetando diretamente a navegação na costa do Litoral Norte e regiões vizinhas.

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De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a visibilidade no mar pode ser reduzida a menos de 1.000 metros entre a noite de sábado (10) e a manhã deste domingo (11).