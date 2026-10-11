A Marinha do Brasil emitiu uma nota oficial alertando para a ocorrência de nevoeiros esparsos que atingem a faixa litorânea do país, afetando diretamente a navegação na costa do Litoral Norte e regiões vizinhas.
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De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a visibilidade no mar pode ser reduzida a menos de 1.000 metros entre a noite de sábado (10) e a manhã deste domingo (11).
O fenômeno meteorológico abrange o trecho que vai de Garopaba (SC) a Mangaratiba (RJ), impactando de forma direta as cidades e águas da costa paulista, como Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. A baixa visibilidade representa um desafio acrescido para os marítimos e exige atenção redobrada.
Recomendações e Segurança Marítima
A Marinha faz um apelo especial às comunidades de pesca, esporte e recreio do Litoral Norte para que adotem precauções antes de zarparem. É fundamental consultar as condições do tempo atualizadas para evitar acidentes e situações de perigo em alto-mar.