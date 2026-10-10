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RISCO DE TEMPORAL

Defesa Civil emite alertas de chuva forte para cidades da RMVale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Governo de SP
Defesa Civil emite alertas dde chuva neste sábado
Defesa Civil emite alertas dde chuva neste sábado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu 24 alertas para chuva em diferentes regiões paulistas neste sábado (10).

Entre os municípios citados estão cidades do Vale do Paraíba: São José dos Campos, Campos do Jordão, Cunha, Cachoeira Paulista, Areias e Cruzeiro.

Os avisos foram enviados por SMS e pelo sistema Cell Broadcast, conforme as instabilidades avançaram pelo estado.

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Até as 17h30, foram emitidos 23 alertas por SMS e um pelo Cell Broadcast, tecnologia que permite o envio de mensagens emergenciais diretamente aos celulares em áreas de risco.

"Chuva forte no extremo leste do Vale do Paraíba, entre Cruzeiro/Cachoeira Paulista/Areias", diz alerta da Defesa Civil.

O alerta mais recente destacado pela Defesa Civil foi enviado às 16h32 para a região de Ituverava. A mensagem informava sobre a possibilidade de chuva forte acompanhada de raios e ventos e orientava os moradores a permanecerem em locais seguros.

Além das cidades do Vale do Paraíba, os avisos abrangeram municípios de diferentes regiões paulistas, incluindo Franca, Assis, Mococa, Pirassununga, Mogi Guaçu, Guarulhos e Suzano, além da Região Metropolitana de São Paulo.

Defesa Civil orienta população

A Defesa Civil recomenda que os moradores procurem abrigo em edificações fechadas durante tempestades e evitem permanecer em áreas abertas enquanto houver incidência de raios.

Também é importante manter distância de árvores, postes, fiações elétricas, coberturas metálicas e estruturas que possam cair ou ser derrubadas pelos ventos.

Em caso de alagamentos, a orientação é não atravessar ruas inundadas, enxurradas ou trechos com correnteza, tanto a pé quanto de carro. Motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e procurar um local seguro para parar caso a visibilidade fique comprometida.

Como receber alertas de chuva

Os moradores podem receber avisos da Defesa Civil por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Em situações de emergência, os telefones são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil. A população também pode acompanhar as atualizações pelos canais oficiais do órgão estadual.

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