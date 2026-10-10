A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu 24 alertas para chuva em diferentes regiões paulistas neste sábado (10).

Entre os municípios citados estão cidades do Vale do Paraíba: São José dos Campos, Campos do Jordão, Cunha, Cachoeira Paulista, Areias e Cruzeiro.

Os avisos foram enviados por SMS e pelo sistema Cell Broadcast, conforme as instabilidades avançaram pelo estado.