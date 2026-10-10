O Viapol São José lutou, mas perdeu por 3 a 2, no tiebreak, para o Suzano na tarde deste sábado (10), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais do jogo foram 17/25, 25/17, 25/23 e 11/15, com isso, o time da Grande São Paulo está na decisão do torneio.

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No primeiro confronto, em Suzano, no meio de semana, o São José, sob comando do técnico Flávio Tavares, já havia perdido por 3 a 1 e precisava vencer nesta tarde para provocar o Golden Set. Com a eliminação, o vôlei joseense segue sem nunca ter chegado a uma final de Campeonato Paulista.