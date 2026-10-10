O Viapol São José lutou, mas perdeu por 3 a 2, no tiebreak, para o Suzano na tarde deste sábado (10), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais do jogo foram 17/25, 25/17, 25/23 e 11/15, com isso, o time da Grande São Paulo está na decisão do torneio.
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No primeiro confronto, em Suzano, no meio de semana, o São José, sob comando do técnico Flávio Tavares, já havia perdido por 3 a 1 e precisava vencer nesta tarde para provocar o Golden Set. Com a eliminação, o vôlei joseense segue sem nunca ter chegado a uma final de Campeonato Paulista.
A outra semifinal acontece entre Vôlei Renata e Itaquá, que se enfrentam ainda neste sábado, em Campinas. No jogo de ida, na Grande São Paulo, o Vôlei Renata já tinha vencido por 3 a 0.
Como foi o jogo
Neste sábado, o São José encontrou muitas dificuldades contra um adversário que, na prática, é mais qualificado. Assim, no primeiro set, o Suzano conseguiu abrir oito pontos de frente e venceu por 25 a 17, fazendo 1 a 0.
No segundo set, a situação da partida mudou completamente. E o time da região, com mais vigor e mais concentração, conseguiu abrir vantagem, controlou o jogo e devolveu os 25 a 17, empatando o jogo em 1 a 1.
Depois, veio o terceiro set e o momento de maior equilíbrio na partida até então. Ali, o São José conseguiu superar a força do bloqueio suzanense, se impôs e fechou em 25 a 23, virando o jogo para 2 a 1.
Já no quarto set, a situação mudou e o Suzano foi melhor durante a maior parte do tempo. Assim, os visitantes fecharam em 25 a 21, empataram em 2 a 2 e lavaram para o tiebreak. E o São José precisaria vencer mais dois sets para se classificar.
No quinto set, o confronto começou equilibrado, com os dois times se alternando no placar. Mas, o Suzano foi mais eficiente e fechou em 15 a 11.