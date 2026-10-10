Mais de 12,3 mil romeiros já passaram pela Via Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram contabilizados 12.379 peregrinos até as 9h25 deste sábado (10), no pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, último ponto de monitoramento antes da chegada à cidade.
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A expectativa da PRF e da RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, é de que mais de 41 mil romeiros cheguem ao santuário até 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Os números fazem parte da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, que segue até 13 de outubro. O balanço ainda é parcial, e o total de peregrinos será divulgado após o encerramento da operação.
Fiscalização na Dutra
Durante o período de peregrinação, equipes da PRF atuam em diferentes trechos da rodovia para orientar os romeiros que seguem a pé até Aparecida e alertar os motoristas sobre os riscos da circulação de pedestres às margens da pista.
A fiscalização conta com o apoio de helicóptero e drones, utilizados em trechos de São José dos Campos e Roseira para identificar situações de risco e infrações de trânsito.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, especialmente nos pontos em que há maior concentração de peregrinos no acostamento.
1.800 infrações
Nos primeiros oito dias da operação, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 1.800 infrações de trânsito. Entre as irregularidades identificadas está o uso do celular ao volante, uma conduta que aumenta o risco de acidentes.
Segundo a corporação, a distração provocada pelo aparelho pode levar o motorista a perder o controle do veículo ou invadir o acostamento, colocando em perigo os romeiros que utilizam o espaço durante a caminhada até Aparecida.
Imagens captadas por drones também auxiliam os agentes na identificação de comportamentos perigosos que podem passar despercebidos pelas equipes em solo.
Dirigir manuseando o celular é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Com o aumento do fluxo de peregrinos nos dias que antecedem a celebração de 12 de outubro, a PRF reforça a importância de respeitar as regras de trânsito e manter a atenção redobrada ao trafegar pela Via Dutra.