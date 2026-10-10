Mais de 12,3 mil romeiros já passaram pela Via Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram contabilizados 12.379 peregrinos até as 9h25 deste sábado (10), no pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, último ponto de monitoramento antes da chegada à cidade.

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A expectativa da PRF e da RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, é de que mais de 41 mil romeiros cheguem ao santuário até 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.