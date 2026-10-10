A morte precoce de Vitória Araújo de Siqueira, de 25 anos, causou comoção em Jacareí. A jovem faleceu na sexta-feira (9). A causa do falecimento não foi divulgada.
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Nas redes sociais, dezenas de amigos, ex-professores e familiares prestaram as últimas homenagens e expressaram surpresa com a perda. Conhecida por seu gênio alegre e carismático, Vitória foi lembrada por pessoas que acompanharam sua trajetória desde a infância e o período escolar.
"Ainda sem acreditar na notícia. Fui professora da Vi no ensino médio, e sempre foi uma garota maravilhosa", declarou a professora Maira Elizabeth Gouvêa. Mensagens de apoio e força também foram direcionadas à mãe da jovem e às filhas pequenas de Vitória.
"Peço a Deus que a Vitória encontre a paz e que seja muito acolhida pela misericórdia e bondade divina. É triste ver alguém que vi nascer, partir assim tão jovem. Desejo muita força a toda família", disse Bete Lizquin.
Amanda comentou: "Descanse em paz Vitória, seu sorriso vai fazer falta. Que Deus dê forças aos seus familiares e namorado".
As últimas homenagens acontecem neste sábado (10), no Memorial do Vale, localizado na Rodovia Geraldo Scavone, nº 2480, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. A cerimônia de despedida teve início às 10h e seguiu até as 15h, com o sepultamento realizado no próprio Cemitério Memorial do Vale.