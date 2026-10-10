A morte precoce de Vitória Araújo de Siqueira, de 25 anos, causou comoção em Jacareí. A jovem faleceu na sexta-feira (9). A causa do falecimento não foi divulgada.

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Nas redes sociais, dezenas de amigos, ex-professores e familiares prestaram as últimas homenagens e expressaram surpresa com a perda. Conhecida por seu gênio alegre e carismático, Vitória foi lembrada por pessoas que acompanharam sua trajetória desde a infância e o período escolar.