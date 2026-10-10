Um passeio de UTV (veículos utilitários multitarefas), um veículo off-road, terminou em tragédia na noite de sexta-feira (9), em uma área rural entre Jacareí e Santa Branca, no Vale do Paraíba.

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Augusto Gomes Ribeiro, 16 anos, conhecido como Guto, morreu afogado após uma forte enxurrada arrastar o veículo em que estava. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o adolescente não conseguiu se soltar do cinto de segurança e ficou submerso junto com o veículo.