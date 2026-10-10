Um passeio de UTV (veículos utilitários multitarefas), um veículo off-road, terminou em tragédia na noite de sexta-feira (9), em uma área rural entre Jacareí e Santa Branca, no Vale do Paraíba.
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Augusto Gomes Ribeiro, 16 anos, conhecido como Guto, morreu afogado após uma forte enxurrada arrastar o veículo em que estava. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o adolescente não conseguiu se soltar do cinto de segurança e ficou submerso junto com o veículo.
O caso gerou profunda comoção em São José dos Campos, cidade onde a vítima estudava.
O acidente aconteceu nas proximidades da barragem de Santa Branca, na região do rio Paraíba do Sul. De acordo com os relatos registrados pela polícia, o grupo fazia uma trilha com cerca de seis veículos quando foi surpreendido por uma chuva intensa e pela elevação repentina do nível da água.
Ao passar por um trecho com uma ponte de madeira, a força da enxurrada arrastou dois veículos para dentro de um córrego. O UTV em que Augusto estava capotou e ficou submerso.
Adolescente não conseguiu soltar o cinto
Conforme os depoimentos reunidos pela Polícia Civil, o condutor do UTV e outro passageiro conseguiram soltar os cintos de segurança e sair da água. Augusto, porém, não conseguiu se desprender a tempo e acabou submergindo com o veículo.
O corpo foi encontrado na margem do córrego. A perícia não identificou sinais externos visíveis de lesões traumáticas durante o exame preliminar, mas a causa exata da morte depende de exame necroscópico realizado pelo IML (Instituto Médico-Legal).
Os policiais também constataram danos na lateral de uma ponte de madeira e acúmulo de vegetação no local. A via estava interditada devido aos estragos compatíveis com a passagem da enxurrada.
Polícia averigua condutor
A Polícia Civil também apura as circunstâncias da condução dos veículos e se o UTV era dirigido por um adolescente sem habilitação. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo em que Augusto estava era conduzido por um menor de idade.
O pai da vítima relatou à polícia que Augusto havia pedido autorização para fazer um passeio com a família de um amigo. Ele afirmou que acreditava que os veículos seriam conduzidos por adultos.
A investigação também deverá esclarecer a responsabilidade dos adultos envolvidos. Conforme o registro policial, há indícios a serem apurados sobre a possível entrega do veículo a uma pessoa não habilitada. A eventual responsabilização depende, entre outros pontos, da análise técnica dos veículos.
Perícia precisa examinar os veículos
Os dois veículos foram encontrados capotados, com as rodas voltadas para cima e parcialmente submersos no córrego. Como não havia condições de acesso para uma avaliação detalhada, a perícia técnica deverá realizar exames complementares após o resgate e a remoção dos veículos.
A análise também deverá verificar o enquadramento dos UTVs nas regras do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive quanto à exigência de habilitação.
O boletim foi registrado inicialmente como morte suspeita, com referência a uma possível morte acidental.
A Polícia Civil informou que, na avaliação preliminar, os elementos apontavam para a força da enxurrada como causa do acidente, sem constatação inicial de indícios de homicídio doloso ou culposo na direção de veículo automotor. A conclusão poderá ser reavaliada após os exames periciais.