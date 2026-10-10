Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Jardim Oriente, na região sul de São José dos Campos, na tarde deste sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e conseguiu controlar as chamas.

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Após combater o fogo, as equipes realizaram a ventilação de todo o edifício para dissipar a grande quantidade de fumaça que se espalhou pelo local.