10 de outubro de 2026
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Incêndio atinge apartamento no Jardim Oriente, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Bombeiro atua na contenção do incêndio no apartamento
Bombeiro atua na contenção do incêndio no apartamento

Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Jardim Oriente, na região sul de São José dos Campos, na tarde deste sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e conseguiu controlar as chamas.

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Após combater o fogo, as equipes realizaram a ventilação de todo o edifício para dissipar a grande quantidade de fumaça que se espalhou pelo local.

Uma pessoa precisou ser socorrida e encaminhada à Santa Casa de São José dos Campos após apresentar uma crise de ansiedade provocada pelo estresse da ocorrência.

Segundo os bombeiros, não houve vítimas diretamente em decorrência do incêndio.

Após o atendimento, o prédio foi deixado em segurança, sob os cuidados do síndico e dos proprietários.

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