Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (9), no bairro Cecap, em Lorena, no Vale do Paraíba. Policiais militares da Força Tática encontraram uma espingarda calibre 12 durante a abordagem.

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A ocorrência foi registrada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito.