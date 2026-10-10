Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (9), no bairro Cecap, em Lorena, no Vale do Paraíba. Policiais militares da Força Tática encontraram uma espingarda calibre 12 durante a abordagem.
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A ocorrência foi registrada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito.
Após a apreensão da arma, o homem foi encaminhado ao plantão policial de Lorena, onde permaneceu preso.
O caso foi apresentado à Polícia Civil para as providências legais.