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ARMAMENTO

Homem é preso pela PM com espingarda calibre 12 em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida pela Polícia Militar
Arma apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (9), no bairro Cecap, em Lorena, no Vale do Paraíba. Policiais militares da Força Tática encontraram uma espingarda calibre 12 durante a abordagem.

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A ocorrência foi registrada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito.

Após a apreensão da arma, o homem foi encaminhado ao plantão policial de Lorena, onde permaneceu preso.

O caso foi apresentado à Polícia Civil para as providências legais.

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