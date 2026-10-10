10 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso por ameaçar ex em São José; simulacro é apreendido

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Simulacro de pistola apreendido pela Polícia Militar
Simulacro de pistola apreendido pela Polícia Militar

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (9) suspeito de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, ele estaria em frente à residência da ex-companheira e teria sido denunciado por estar armado.

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Policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou e abordou o suspeito na rua Benedito Davi Filho.

Com a autorização dos moradores, os policiais fizeram buscas no imóvel e encontraram um simulacro de pistola, objeto semelhante a uma arma de fogo, recém-pintado de preto.

De acordo com a PM, havia tinta fresca nas mãos e na cintura do homem, o que reforçou as informações recebidas pela equipe durante o atendimento da ocorrência.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como ocorrência relacionada à violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

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