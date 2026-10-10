Um homem foi preso na noite de sexta-feira (9) suspeito de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, ele estaria em frente à residência da ex-companheira e teria sido denunciado por estar armado.

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Policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.