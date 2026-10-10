A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de roubar romeiros que caminhavam pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã deste sábado (10). A ocorrência foi registrada nas proximidades do km 136, no sentido São Paulo, e mobilizou equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Segundo a PM, os policiais foram acionados pelo telefone 190 após denúncias de tentativas de roubo contra peregrinos que seguiam em romaria para Aparecida, no interior paulista.