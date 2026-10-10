A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de roubar romeiros que caminhavam pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã deste sábado (10). A ocorrência foi registrada nas proximidades do km 136, no sentido São Paulo, e mobilizou equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Segundo a PM, os policiais foram acionados pelo telefone 190 após denúncias de tentativas de roubo contra peregrinos que seguiam em romaria para Aparecida, no interior paulista.
Durante o atendimento, as vítimas relataram que três criminosos haviam roubado um celular. O aparelho, no entanto, caiu durante a fuga dos suspeitos.
Outros romeiros forneceram características dos envolvidos, o que ajudou os policiais a iniciar as buscas pela região.
Suspeitos foram reconhecidos
Dois dos suspeitos foram localizados nas proximidades do viaduto do bairro Eugênio de Melo. Após acompanhamento policial, eles foram detidos e reconhecidos pelas vítimas.
Os dois homens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Justiça.
Até a divulgação das informações pela Polícia Militar, não havia detalhes sobre a identificação do terceiro suspeito.