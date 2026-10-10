Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa sexta-feira (9), em Cruzeiro, após agredir uma mulher com um soco na cabeça e fazer ameaças de morte contra ela. A ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Vila Regina Célia, por volta das 14h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo telefone de emergência 153 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito segurando um pedaço de madeira e a vítima chorando.