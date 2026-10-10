10 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Cruzeiro: Homem é preso após agredir mulher e ameaçá-la de morte

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Suspeito foi preso pela GCM de Cruzeiro
Suspeito foi preso pela GCM de Cruzeiro

Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa sexta-feira (9), em Cruzeiro, após agredir uma mulher com um soco na cabeça e fazer ameaças de morte contra ela. A ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Vila Regina Célia, por volta das 14h30.

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A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo telefone de emergência 153 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito segurando um pedaço de madeira e a vítima chorando.

Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento agressivo e passou a ameaçar a mulher de morte na presença dos guardas. Diante da situação, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi imobilizado, algemado e encaminhado ao plantão policial.

Vítima recebeu atendimento médico

A mulher relatou aos guardas que havia sido agredida com um soco na região da cabeça. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Cruzeiro, onde passou por avaliação médica e exames clínicos.

Após o atendimento, a ocorrência foi apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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