O cantor Daniel chegou ao Santuário Nacional de Aparecida na manhã de sexta-feira (9), após percorrer cerca de 318 quilômetros de bicicleta pelo Caminho da Fé.

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Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o artista fez a romaria ao lado de familiares e amigos e aproveitou a chegada à Casa da Padroeira do Brasil para agradecer pela vida, pela família e pela missão na música.