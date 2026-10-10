O cantor Daniel chegou ao Santuário Nacional de Aparecida na manhã de sexta-feira (9), após percorrer cerca de 318 quilômetros de bicicleta pelo Caminho da Fé.
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Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o artista fez a romaria ao lado de familiares e amigos e aproveitou a chegada à Casa da Padroeira do Brasil para agradecer pela vida, pela família e pela missão na música.
A peregrinação começou em Águas da Prata, no interior de São Paulo, e passou por municípios paulistas e mineiros. Ao longo do percurso, Daniel encontrou fãs e outros romeiros, que compartilharam palavras de carinho e incentivo durante a caminhada de fé sobre duas rodas.
“Eu conversei com tanta gente, eu fui acarinhado por tanta gente, que isso não tem preço. Isso nos renova, principalmente, naquilo que eu faço. Eu sou muito consciente da missão que eu tenho. E se não fosse Ela, se não fosse a força Dela, não sei se eu teria chegado até aqui. Então, eu só tenho que agradecer”, afirmou o cantor ao portal A12, do Santuário Nacional.
Certificado de peregrinação
Na chegada ao Santuário Nacional, Daniel e seus companheiros de viagem receberam o Certificado de Peregrinação. A entrega foi feita pelo padre Pablo Moreira, diretor do Portal A12, em reconhecimento à conclusão do Caminho da Fé.
Em entrevista exclusiva ao A12, o artista destacou que os ensinamentos vividos durante a romaria devem ser levados para o cotidiano, para além do percurso até Aparecida.
“Que a gente possa ter momentos assim, que a gente possa transportar o Caminho da Fé para nossa vida como um todo. Porque não adianta ser só ali... Gentileza, educação, amor pelas pessoas, olhar o próximo”, disse.
Devoção a Nossa Senhora
Daniel também contou que sua devoção a Nossa Senhora Aparecida começou ainda na infância, de maneira espontânea, e se fortaleceu com o passar dos anos. Para ele, a experiência de percorrer o Caminho da Fé foi uma oportunidade de renovar a espiritualidade e agradecer pelas bênçãos recebidas.
A proximidade com a natureza durante a viagem também marcou o cantor. O silêncio, o canto dos pássaros, o som da água e os aromas da paisagem contribuíram para tornar a experiência ainda mais especial.
“Os pássaros, o silêncio, a água, o barulho da água, o cheiro. É algo, assim, surreal. Então, eu, na verdade, acho que o Caminho, para mim, serviu, mais uma vez, como forma de fortalecer ainda mais aquilo que há dentro de mim, que é a minha fé, que é fundamental. Ela que nos permite seguir em frente, né? Ela é o nosso combustível”, afirmou.
Ao finalizar a visita ao Santuário Nacional, o cantor pediu que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo sua vida e abençoando o povo brasileiro. Daniel também fez um pedido pela paz mundial, com mais igualdade entre os povos, fraternidade, respeito e amor.