Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa com ferimentos leves na manhã deste sábado (10), na rodovia Paulo Virgínio, na altura do bairro da Rocinha, em Guaratinguetá. A via é a principal ligação com Cunha.

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Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.