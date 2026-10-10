Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa com ferimentos leves na manhã deste sábado (10), na rodovia Paulo Virgínio, na altura do bairro da Rocinha, em Guaratinguetá. A via é a principal ligação com Cunha.
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Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.
A ocorrência foi registrada pelo Samu às 11h10. O chamado inicial foi feito pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, uma equipe que já estava no local solicitou apoio do Cobom (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros).
Por volta das 11h30, as equipes de socorro estavam a caminho para atender a vítima, que apresentava ferimentos leves.
As circunstâncias da colisão não foram informadas. Também não há detalhes sobre a dinâmica do acidente ou a identificação dos envolvidos.