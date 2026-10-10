10 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO EM SÃO JOSÉ

Adeus, Guto: jovem de 15 anos morre em buggy levado por enchente

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Guto foi encontrado no banco dianteiro do passageiro
Guto foi encontrado no banco dianteiro do passageiro

Uma tragédia provocada pelas fortes chuvas comoveu moradores da região no fim da tarde dessa sexta-feira (9). O jovem Augusto Gomes, de 15 anos, conhecido carinhosamente entre os amigos como Guto, morreu após o veículo em que estava ser arrastado pela correnteza durante uma tempestade no município de Santa Branca. O caso gerou profunda comoção em São José dos Campos, cidade onde a vítima estudava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu por volta das 17h30, no momento em que dois veículos do tipo buggy tentavam atravessar uma ponte na região, segundo o Corpo de Bombeiros.

Com a forte elevação do nível do rio provocada pelo temporal, a força da água surpreendeu os ocupantes e acabou arrastando os automóveis.

Segundo informações dos bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo dos dois buggys — duas no primeiro e três no segundo.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente. Quando os bombeiros chegaram ao local, a chuva já havia perdido intensidade, o que facilitou o trabalho de busca e permitiu a localização de um dos veículos.

No banco dianteiro do passageiro, os socorristas encontraram Augusto preso pelo cinto de segurança. Infelizmente, o adolescente não resistiu e faleceu no local. Os outros quatro ocupantes conseguiram sair a tempo e se salvaram. O corpo de Guto foi retirado da área de risco e entregue à equipe policial para os procedimentos cabíveis.

Comoção, homenagens e dor

A notícia da perda precoce de Augusto causou grande impacto e comoção. O Instituto São José, escola onde o adolescente estudava em São José dos Campos, publicou uma Nota de Pesar oficial lamentando a perda do estudante:

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de nosso querido aluno Augusto. Que Maria Auxiliadora, Mãe e Mestra, conforte os corações de todos e que a fé e o amor sejam força e esperança neste momento tão difícil".

Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam declarações emocionadas ressaltando o temperamento alegre e generoso do jovem. O amigo Caio publicou uma mensagem marcante para se despedir do companheiro:

"A ficha não caiu. Como um moleque do coração tão bom, que sempre queria ver todo mundo bem, se foi tão cedo? Ia postar essa foto em preto e branco, mas não é justo com alguém que sempre brought felicidade e cor para todo mundo. Guto, você era luz e alegrava o dia de todo mundo, obrigado por todas as risadas e momentos incríveis que passamos juntos. Você será para sempre lembrado".

Outro amigo, Bernardo, também deixou suas palavras de carinho: "Vai fazer muita falta, irmão. Obrigado por todos os nossos momentos juntos. Sempre que nos encontrávamos parecíamos irmãos, te amo muito e que Deus o tenha".

A tragédia mobilizou centenas de mensagens de apoio e solidariedade à família de Augusto, que enfrenta este momento de imensa dor.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários