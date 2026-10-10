Uma tragédia provocada pelas fortes chuvas comoveu moradores da região no fim da tarde dessa sexta-feira (9). O jovem Augusto Gomes, de 15 anos, conhecido carinhosamente entre os amigos como Guto, morreu após o veículo em que estava ser arrastado pela correnteza durante uma tempestade no município de Santa Branca. O caso gerou profunda comoção em São José dos Campos, cidade onde a vítima estudava.

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O acidente ocorreu por volta das 17h30, no momento em que dois veículos do tipo buggy tentavam atravessar uma ponte na região, segundo o Corpo de Bombeiros.