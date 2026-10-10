Uma tragédia provocada pelas fortes chuvas comoveu moradores da região no fim da tarde dessa sexta-feira (9). O jovem Augusto Gomes, de 15 anos, conhecido carinhosamente entre os amigos como Guto, morreu após o veículo em que estava ser arrastado pela correnteza durante uma tempestade no município de Santa Branca. O caso gerou profunda comoção em São José dos Campos, cidade onde a vítima estudava.
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O acidente ocorreu por volta das 17h30, no momento em que dois veículos do tipo buggy tentavam atravessar uma ponte na região, segundo o Corpo de Bombeiros.
Com a forte elevação do nível do rio provocada pelo temporal, a força da água surpreendeu os ocupantes e acabou arrastando os automóveis.
Segundo informações dos bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo dos dois buggys — duas no primeiro e três no segundo.
As equipes de resgate foram acionadas rapidamente. Quando os bombeiros chegaram ao local, a chuva já havia perdido intensidade, o que facilitou o trabalho de busca e permitiu a localização de um dos veículos.
No banco dianteiro do passageiro, os socorristas encontraram Augusto preso pelo cinto de segurança. Infelizmente, o adolescente não resistiu e faleceu no local. Os outros quatro ocupantes conseguiram sair a tempo e se salvaram. O corpo de Guto foi retirado da área de risco e entregue à equipe policial para os procedimentos cabíveis.
Comoção, homenagens e dor
A notícia da perda precoce de Augusto causou grande impacto e comoção. O Instituto São José, escola onde o adolescente estudava em São José dos Campos, publicou uma Nota de Pesar oficial lamentando a perda do estudante:
"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de nosso querido aluno Augusto. Que Maria Auxiliadora, Mãe e Mestra, conforte os corações de todos e que a fé e o amor sejam força e esperança neste momento tão difícil".
Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam declarações emocionadas ressaltando o temperamento alegre e generoso do jovem. O amigo Caio publicou uma mensagem marcante para se despedir do companheiro:
"A ficha não caiu. Como um moleque do coração tão bom, que sempre queria ver todo mundo bem, se foi tão cedo? Ia postar essa foto em preto e branco, mas não é justo com alguém que sempre brought felicidade e cor para todo mundo. Guto, você era luz e alegrava o dia de todo mundo, obrigado por todas as risadas e momentos incríveis que passamos juntos. Você será para sempre lembrado".
Outro amigo, Bernardo, também deixou suas palavras de carinho: "Vai fazer muita falta, irmão. Obrigado por todos os nossos momentos juntos. Sempre que nos encontrávamos parecíamos irmãos, te amo muito e que Deus o tenha".
A tragédia mobilizou centenas de mensagens de apoio e solidariedade à família de Augusto, que enfrenta este momento de imensa dor.