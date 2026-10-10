Um adolescente de 15 anos foi apreendido após golpear com canivete Henrique Ribeiro de Sousa, 19 anos, que morreu na madrugada deste sábado (10), no Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos. O jovem admitiu ter atingido a vítima durante uma briga e alegou legítima defesa, afirmando que reagiu a uma tentativa de roubo e a agressões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Civil informou que ainda não havia elementos suficientes para confirmar essa versão e representou pela internação provisória do adolescente. A decisão sobre o pedido cabe à Justiça.
O crime ocorreu por volta de 1h50, na rua Sebastião de Albuquerque. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de uma pessoa ferida por arma branca. Quando os policiais chegaram, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado a morte de Henrique.
Pedido de internet pelo celular
Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando Henrique se aproximou de um grupo de adolescentes em uma praça e pediu acesso à internet pelo celular do jovem de 15 anos.
Após compartilhar a conexão, o adolescente teria sido surpreendido por uma tentativa de subtração do aparelho. Ele relatou que empurrou Henrique para afastá-lo.
Na sequência, conforme os depoimentos registrados pela polícia, Henrique teria avançado contra o adolescente e feito menção de retirar um objeto da cintura. O jovem de 15 anos, então, sacou um canivete e atingiu a vítima diversas vezes.
A dinâmica do confronto ainda é investigada e não representa uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu.
Adolescente entregou canivete à polícia
Depois da briga, o adolescente foi para casa. Policiais militares o localizaram posteriormente, e ele foi apreendido em flagrante.
De acordo com o registro policial, o jovem admitiu os golpes e entregou o canivete apontado como a arma utilizada no crime. Na delegacia, afirmou que agiu para se defender de uma tentativa de roubo e das agressões da vítima.
O delegado responsável pelo caso registrou que, naquele momento, não havia elementos mínimos para corroborar a alegação de legítima defesa.
A Polícia Civil requisitou perícia no local para esclarecer as circunstâncias do confronto e a posição dos envolvidos. Além do canivete, um objeto semelhante a uma arma de fogo foi apreendido. A relação desse objeto com a ocorrência ainda será analisada.
Polícia pede internação provisória
O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio. Diante da gravidade do caso e da morte de Henrique após múltiplos golpes de arma branca, o delegado representou pela internação provisória.
O pedido ainda depende de decisão judicial e não significa que a internação tenha sido determinada.
Dois outros adolescentes que estavam no local também prestaram depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, não há, até o momento, indícios de participação deles na agressão. Os dois são tratados pela Polícia Civil como testemunhas presenciais.
Conforme os relatos reunidos na investigação, eles se afastaram durante o confronto e retornaram depois, quando Henrique já estava caído. Em seguida, ajudaram a recuperar pertences e acionaram o socorro.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos e segue sob investigação. A Polícia Civil deve analisar os depoimentos, os resultados da perícia e os objetos apreendidos para esclarecer as circunstâncias da morte e a alegação de legítima defesa.