Um adolescente de 15 anos foi apreendido após golpear com canivete Henrique Ribeiro de Sousa, 19 anos, que morreu na madrugada deste sábado (10), no Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos. O jovem admitiu ter atingido a vítima durante uma briga e alegou legítima defesa, afirmando que reagiu a uma tentativa de roubo e a agressões.

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A Polícia Civil informou que ainda não havia elementos suficientes para confirmar essa versão e representou pela internação provisória do adolescente. A decisão sobre o pedido cabe à Justiça.