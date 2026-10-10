Gravemente ferido após o carro em que estava ficar prensado entre dois caminhões na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, um homem de aproximadamente 50 anos foi socorrido pelas equipes de resgate na manhã deste sábado (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A pista sentido São Paulo foi liberada após cerca de duas horas de interdição para o atendimento ao acidente, ocorrido no km 103, por volta das 9h.