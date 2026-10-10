Gravemente ferido após o carro em que estava ficar prensado entre dois caminhões na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, um homem de aproximadamente 50 anos foi socorrido pelas equipes de resgate na manhã deste sábado (10).
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A pista sentido São Paulo foi liberada após cerca de duas horas de interdição para o atendimento ao acidente, ocorrido no km 103, por volta das 9h.
O homem ficou preso às ferragens e sofreu uma fratura na perna direita. A retirada foi realizada pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com a concessionária responsável pela rodovia.
No automóvel também estavam uma mulher e uma criança de 3 anos, neto do casal. As duas vítimas foram socorridas conscientes e orientadas, sem lesões aparentes.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão atingiu a traseira do carro. Com o impacto, o automóvel foi projetado para a frente e bateu na traseira de outra carreta, ficando prensado entre os dois veículos de carga.
Dutra é liberada após acidente
O acidente ocorreu por volta das 9h e provocou a interdição da pista sentido São Paulo durante o atendimento às vítimas. Após cerca de duas horas, duas faixas foram liberadas para o tráfego.
De acordo com a PRF, a terceira faixa já estava interditada para permitir o deslocamento seguro dos romeiros que passavam pelo trecho.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e apoio operacional da rodovia, além do helicóptero Águia da Polícia Militar. O caso foi registrado pela PRF como sinistro de trânsito.