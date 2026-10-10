10 de outubro de 2026
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SANTA BRANCA

Adolescente morre após buggy ser arrastado por enchente no Vale

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/João Vitor Abreu/Choque Santa Branca
Buggy virado no rio em Santa Branca
Buggy virado no rio em Santa Branca

Um adolescente de 15 anos morreu após o buggy em que estava ser arrastado pela correnteza durante uma enchente em Santa Branca, no Vale do Paraíba. O acidente ocorreu por volta das 17h30 de sexta-feira (9), quando dois veículos tentaram atravessar uma ponte e foram levados pela força da água.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam nos dois buggys. O primeiro veículo transportava dois ocupantes, enquanto o segundo levava três pessoas.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a intensidade da chuva havia diminuído, o que permitiu localizar um dos veículos. No interior, os bombeiros encontraram o adolescente preso pelo cinto de segurança no banco dianteiro do passageiro, já sem vida.

Os outros quatro ocupantes conseguiram sair dos veículos em segurança. O corpo do adolescente foi retirado da área de risco e ficou sob responsabilidade da equipe policial.

O caso ocorreu durante a chuva que atingiu Santa Branca e provocou a elevação do nível da água, arrastando os veículos que tentavam cruzar a ponte.

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