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SOLTURA

Ubatuba: nove pinguins e lobo-marinho são soltos em alto-mar

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Instituto Argonauta
Nove pinguins-de-Magalhães e um lobo-marinho foram soltos a 93 km da costa de Ubatuba
Nove pinguins-de-Magalhães e um lobo-marinho foram soltos a 93 km da costa de Ubatuba

Uma ação de preservação ambiental marcou a sexta-feira (9) no Litoral Norte. O Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha devolveu à natureza nove pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) e um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). A soltura ocorreu em alto-mar, a cerca de 50 milhas náuticas (aproximadamente 93 quilômetros) da costa de Ubatuba.

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Os dez animais foram resgatados ao longo da temporada de 2026 após serem encontrados debilitados por equipes do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) em diferentes pontos da região.

Durante o período de reabilitação, eles receberam tratamento veterinário especializado, alimentação adequada e acompanhamento contínuo. A devolução ao ecossistema natural só foi autorizada após rigorosas avaliações clínicas e comportamentais atestarem que todos estavam aptos a sobreviver na natureza.

Jornada das espécies

Muitos dos pinguins-de-Magalhães que surgem nas praias brasileiras durante o outono e inverno são indivíduos jovens em sua primeira jornada migratória vindo da Argentina, do Chile e das Ilhas Malvinas. Durante o longo trajeto em busca de alimento, como peixes e lulas, é comum apresentarem quadros de exaustão, desnutrição e desidratação.

A poluição marinha e os riscos de encalhe em redes de pesca também representam sérias ameaças à sobrevivência da espécie.

Já o lobo-marinho-sul-americano costuma migrar das colônias reprodutivas do extremo sul do continente em direção ao Brasil nos meses mais frios. Apesar de frequentarem costões rochosos e praias para descanso, espécimes encontrados feridos ou desnutridos necessitam de cuidados de emergência.

A soltura reforça os 28 anos de cooperação histórica entre o Instituto Argonauta e o Aquário de Ubatuba. Desde 2015, o trabalho é fortalecido pela estrutura do PMP-BS — uma condicionante do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama para as operações da Petrobras na Bacia de Santos.

No Trecho 10 (que abrange Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), a execução é realizada pelo Instituto Argonauta sob coordenação técnica da Mineral Engenharia e Meio Ambiente.

Ao avistar animais marinhos debilitados, feridos ou mortos nas praias do Litoral Norte, a população pode acionar o resgate gratuito pelo telefone 0800 642 3341.

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