Uma ação de preservação ambiental marcou a sexta-feira (9) no Litoral Norte. O Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha devolveu à natureza nove pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) e um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). A soltura ocorreu em alto-mar, a cerca de 50 milhas náuticas (aproximadamente 93 quilômetros) da costa de Ubatuba.

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Os dez animais foram resgatados ao longo da temporada de 2026 após serem encontrados debilitados por equipes do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) em diferentes pontos da região.