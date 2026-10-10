Uma ação de preservação ambiental marcou a sexta-feira (9) no Litoral Norte. O Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha devolveu à natureza nove pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) e um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). A soltura ocorreu em alto-mar, a cerca de 50 milhas náuticas (aproximadamente 93 quilômetros) da costa de Ubatuba.
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Os dez animais foram resgatados ao longo da temporada de 2026 após serem encontrados debilitados por equipes do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) em diferentes pontos da região.
Durante o período de reabilitação, eles receberam tratamento veterinário especializado, alimentação adequada e acompanhamento contínuo. A devolução ao ecossistema natural só foi autorizada após rigorosas avaliações clínicas e comportamentais atestarem que todos estavam aptos a sobreviver na natureza.
Jornada das espécies
Muitos dos pinguins-de-Magalhães que surgem nas praias brasileiras durante o outono e inverno são indivíduos jovens em sua primeira jornada migratória vindo da Argentina, do Chile e das Ilhas Malvinas. Durante o longo trajeto em busca de alimento, como peixes e lulas, é comum apresentarem quadros de exaustão, desnutrição e desidratação.
A poluição marinha e os riscos de encalhe em redes de pesca também representam sérias ameaças à sobrevivência da espécie.
Já o lobo-marinho-sul-americano costuma migrar das colônias reprodutivas do extremo sul do continente em direção ao Brasil nos meses mais frios. Apesar de frequentarem costões rochosos e praias para descanso, espécimes encontrados feridos ou desnutridos necessitam de cuidados de emergência.
A soltura reforça os 28 anos de cooperação histórica entre o Instituto Argonauta e o Aquário de Ubatuba. Desde 2015, o trabalho é fortalecido pela estrutura do PMP-BS — uma condicionante do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama para as operações da Petrobras na Bacia de Santos.
No Trecho 10 (que abrange Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), a execução é realizada pelo Instituto Argonauta sob coordenação técnica da Mineral Engenharia e Meio Ambiente.
Ao avistar animais marinhos debilitados, feridos ou mortos nas praias do Litoral Norte, a população pode acionar o resgate gratuito pelo telefone 0800 642 3341.