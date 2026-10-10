Um ônibus sofreu uma pane mecânica na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na manhã deste sábado (10). O veículo apresentou problemas por volta das 5h04, no km 79, sentido sul, e precisou parar no acostamento. Ao todo, 38 passageiros estavam no ônibus.
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Segundo informações da concessionária Tamoios, o motorista percebeu a falha enquanto trafegava pela rodovia e conseguiu retirar o veículo da faixa de rolamento, evitando que ele permanecesse parado no meio do tráfego.
Durante a ocorrência, houve vazamento de óleo na pista. Equipes de inspeção foram acionadas e aplicaram pó de serra no trecho para absorver o líquido e reduzir os riscos para outros motoristas.
Passageiros foram transferidos
O ônibus permaneceu no acostamento enquanto o motorista aguardava assistência mecânica. Por volta das 10h, outro veículo chegou ao local para realizar o transporte dos passageiros.
A transferência foi concluída às 10h17, conforme a atualização divulgada pela concessionária. O motorista, no entanto, continuava aguardando apoio mecânico às 10h25.
O acostamento no sentido sul permaneceu interditado durante o atendimento. Até a última atualização, não havia informações sobre congestionamento no trecho.