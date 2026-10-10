Um ônibus sofreu uma pane mecânica na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na manhã deste sábado (10). O veículo apresentou problemas por volta das 5h04, no km 79, sentido sul, e precisou parar no acostamento. Ao todo, 38 passageiros estavam no ônibus.

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Segundo informações da concessionária Tamoios, o motorista percebeu a falha enquanto trafegava pela rodovia e conseguiu retirar o veículo da faixa de rolamento, evitando que ele permanecesse parado no meio do tráfego.