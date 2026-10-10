Um ciclista foi flagrado circulando no meio de carros e caminhões na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, durante o período de peregrinação de fiéis ao Santuário Nacional de Aparecida.
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As imagens foram divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também identificou mais de 1.800 irregularidades na rodovia nos oito primeiros dias da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.
A fiscalização com drones começou em 1º de outubro e abrange trechos da Dutra em São José dos Campos e Roseira. Segundo a PRF, o uso do celular ao volante foi a principal infração identificada.
Drones reforçam fiscalização na Dutra
Os equipamentos permitem que os agentes monitorem o comportamento dos motoristas e identifiquem infrações como uso do celular ao volante, mudanças irregulares de faixa e circulação pelo acostamento.
A fiscalização busca reduzir os riscos em um período de movimento intenso na rodovia, que recebe carros, ônibus e caminhões ao mesmo tempo em que milhares de romeiros seguem a pé ou de bicicleta em direção a Aparecida.
O uso do celular ao volante é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Mais de 40 mil romeiros são esperados
A concessionária RioSP estima que mais de 40 mil peregrinos poderão utilizar a Via Dutra em direção a Aparecida até 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão é de aumento na circulação de pedestres e ciclistas nos trechos próximos ao santuário.
A Operação Santuário 2026 segue até 13 de outubro, com reforço na fiscalização durante o período de peregrinação.
O aumento do fluxo de veículos também tem provocado lentidão na rodovia. Na manhã deste sábado (10), foram registrados 33 quilômetros de congestionamento entre Caçapava e Pindamonhangaba, no sentido Rio de Janeiro.
Diante do cenário, a PRF orienta os motoristas a respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e não utilizar o celular durante a condução.
A corporação também alerta para a necessidade de atenção redobrada nos trechos com presença de romeiros. O acostamento não deve ser utilizado como faixa de circulação para escapar dos congestionamentos, já que é ocupado por peregrinos que seguem a pé em direção a Aparecida.
Quem pretende viajar pela Via Dutra durante o feriado deve acompanhar as condições do trânsito antes de sair e reservar tempo adicional para o deslocamento.