Um ciclista foi flagrado circulando no meio de carros e caminhões na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, durante o período de peregrinação de fiéis ao Santuário Nacional de Aparecida.

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As imagens foram divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também identificou mais de 1.800 irregularidades na rodovia nos oito primeiros dias da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.