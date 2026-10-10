A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou mais de 1.800 irregularidades de trânsito com o uso de drones nos primeiros oito dias da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).
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A fiscalização aérea ocorre nos trechos de São José dos Campos e Roseira, com foco na prevenção de acidentes e na segurança dos milhares de romeiros que caminham em direção ao Santuário Nacional.
A principal infração identificada pelos agentes é o uso do celular ao volante. Segundo a PRF, a conduta desvia a atenção dos motoristas e aumenta o risco de acidentes, especialmente nos trechos em que os peregrinos utilizam o acostamento para seguir a pé até Aparecida.
O perigo está na possibilidade de o motorista perder o controle do veículo ou invadir o espaço destinado aos pedestres. Durante o período de peregrinação, a presença de romeiros exige atenção redobrada de quem trafega pela rodovia.
Fiscalização na Dutra
Os equipamentos permitem que os policiais monitorem o trânsito do alto e identifiquem comportamentos perigosos que podem passar despercebidos pelas equipes em solo. As imagens captadas auxiliam na fiscalização e na identificação de infrações que comprometem a segurança viária.
A operação reúne equipes da PRF em ações terrestres e aéreas para coibir condutas de risco e reduzir a possibilidade de acidentes durante a movimentação de peregrinos pela Via Dutra.
Dirigir segurando ou manuseando o telefone celular é uma infração gravíssima, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A penalidade é de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A PRF orienta os motoristas a respeitar os limites de velocidade, manter a atenção nos trechos com circulação de pedestres e não utilizar o acostamento para escapar de congestionamentos.
A recomendação também é evitar qualquer uso do celular durante a condução e redobrar os cuidados nos trechos da rodovia com presença de romeiros, especialmente durante a peregrinação em direção a Aparecida.