A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou mais de 1.800 irregularidades de trânsito com o uso de drones nos primeiros oito dias da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

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A fiscalização aérea ocorre nos trechos de São José dos Campos e Roseira, com foco na prevenção de acidentes e na segurança dos milhares de romeiros que caminham em direção ao Santuário Nacional.